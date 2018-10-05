Процент для слепых: "точка опоры" столяра Теймураза Салакая

О том, как скульптор начал мастерить кошельки, а спустя несколько лет переключился на мебель, читайте в материале.

Асида Квициния, Sputnik.

"С девяти утра я начинаю работать. Включаю станки, раскладываю материалы. Работать с деревом я любил с самого детства. Здесь открывается большой простор для творчества. Меня вдохновляет наш колорит, абхазский стиль. Узоры в виде кинжала на ножках или горы на спинках стульев. Я мастерю не по шаблонам, и в процессе работы добавляю новую деталь или узор. Я могу вырезать любой рисунок, но для этого нужны специальные инструменты. В работу я погружаюсь с головой, она затягивает меня, не замечаю, как темнеет и пора идти домой", — начала свой рассказ столяр Общества слепых Теймураз Салакая.

Теймураз работает на старых советских станках, некоторым из них больше сорока лет. Их приходится часто ремонтировать. По словам столяра, полет фантазии ограничивает нехватка инструментов и допотопность механизмов.

Но главная сложность в том, что в Абхазии сложно найти хорошо высушенную древесину.

"Нам приходится бегать и искать сухую древесину. Иногда говорят, материал сухой, а на деле оказывается наоборот", — сетует мастер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Теймураз Салакая за работой

Абхазский стол

Людям нравятся работы Теймураза. Ручная работа, настоящее дерево и уникальные детали оформления всегда нарасхват. Чаще всего заказывают мебель "под старину".

© Sputnik / Томас Тхайцук Слепая зона: день жизни человека с инвалидностью

"Вот перед нами пример стола, который стоял у каждого абхаза в доме, наши отцы и деды сидели за таким столом. Он два с половиной метра в длину, 90 сантиметров в ширину. Он почти готов, осталось несколько деталей, покрыть лаком — и можно отдавать. Такие столы имеют преимущество перед привозными, магазинными, несмотря на то, что выбор среди них большой, в размерах и формах магазинный продукт ограничен и лишен уникальности", — объясняет мастер.

Теймураз Салакая рассказал, как стал столяром Общества слепых>>

Теймураз Салакая работать с деревом научился еще в детстве, собирался стать скульптором. После школы планировал поступать в Сухумское художественное училище, но, как рассказывает мастер, возникли сложности, и поступление он отложил на год.

"Я пришел в Общество слепых, когда мне было 16 лет. Моя мать работала там вместе с другими незрячими. Решил поработать там год, а на следующий поступить. Время прошло, я привык, и оставлять работу не захотел. Мои родные настаивали, чтобы я поступил на юридический факультет, поддался уговорам, но душа к профессии совсем не лежала. Поступить не получилось, и я продолжил работать", — рассказывает мастер.

Вскоре началась война. Общество слепых восстановило свою деятельность только в конце 90-х. Теймуразу предложили работу.

"У меня в семье двое инвалидов, мать и тетя незрячие, маленький ребенок, которому также нужна постоянная забота. В тот период я сам пытался чем-то промышлять, но я решил, что будет лучше работать вместе с хорошо знакомыми мне людьми, предложение принял и вот уже 18 лет продолжаю работать в этом цеху", — рассказывает он.

У незрячих в Абхазии крошечная пенсия по инвалидности. Деньги от проданных работ Теймураза остаются неплохим подспорьем. На сегодняшний день в республике зарегистрировано свыше 500 человек с полной и частичной потерей зрения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Теймураз Салакая за работой

"Деньги, которые мы получаем за работу, отправляются в фонд Общества слепых. Люди, которые не могут работать, получают от этого проценты. В советское время люди с такой инвалидностью были задействованы фондом. Они работали на специальных станках, не выходя за установленные рамки. Мастерили бумажные пакеты для сахара, кожаные кошельки и сумки по заказу Кожзавода. Я работал в это время вместе с ними, и я, как никто другой, понимаю, насколько важно, чтобы человек с таким диагнозом нашел себе применение и не сидел дома в четырех стенах", — объясняет он.

Временное место жительство

Как рассказывает столяр, со многими проблемами они справляются самостоятельно. Но на сегодняшний день у них существует одна нерешенная проблема, которая не дает развиваться фонду. В 1994 году после окончания Отечественной войны народа Абхазии фонд решил продолжить свою деятельность, и вместо здания, которое им принадлежало, им предоставили другое — здание Кондитерскую фабрику. Но несколько лет назад государство захотело вернуть его, так как государственное помещение не может принадлежать общественным организациям.

© Sputnik / Томас Тхайцук Теймураз Салакая

"Этот спор за помещение длится много лет. Наш председатель продолжает активно отстаивать права Общества слепых. У нас есть возможность найти спонсора, который мог бы построить нам спортзал и компьютерный класс для слепых и развивать здесь новые проекты. Но существует риск, что в любой момент нас могут попросить покинуть здание, и все усилия наших спонсоров будут напрасны", — сетует мастер.

По словам Теймураза, Общество слепых Абхазии не просит помощи и денег у государства, своими усилиями они пытаются держаться на плаву и помогать всем его членам.