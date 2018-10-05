Столы отцов: Теймураз Салакая рассказал, как стал столяром Общества слепых

Столяр Теймураз Салакая работает в Обществе слепых больше 18 лет. По словам мастера, профессии столяра Теймураз не обучался.

Он мастерит столы и стулья в "абхазском стиле", а своими работами поддерживает фонд организации.

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"Я пришел в Общество слепых, когда мне было 16 лет. Моя мать работала там вместе с другими незрячими. Решил поработать там год, а на следующий поступить. Время прошло, я привык, и оставлять работу не захотел. Мои родные настаивали, чтобы я поступил на юридический факультет, поддался уговорам, но душа к профессии совсем не лежала. Поступить не получилось, и я продолжил работать", — рассказывает мастер.

Столярное производство Общества слепых хорошее подспорье для членов общества. Они поддерживают людей, которые на сегодняшний день не могут работать и живут на небольшие пенсии от государства.