Медпомощь онлайн: Абхазия получила инновационные мобильные комплексы

СУХУМ, 5 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Автомобили скорой помощи, которые оснащены функцией "телемедицины", поступили в Абхазию, они позволяют врачу "скорой" в режиме реального времени связаться со специалистами-кардиологами.

"Мы производим медицинское оборудование, это кардиографы, дефибрилляторы, неонатальная техника, то есть у нас полный спектр приборов", — сказал ведущий инженер российской компании "Аксион" Михаил Юхнин.

Компания привезла в Абхазию дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты ИВЛ и мониторы для пациентов.

"Дефибрилляторы помогают спасать больных, электрокардиографы оснащены функцией телемедицины, то есть это позволяет получить квалифицированную помощь кардиолога там, где он не присутствует. То есть кардиолог сидит в центре, на месте работает бригада скорой помощи и они обсуждают кардиограмму, то есть это удаленная медицинская помощь", — подчеркнул специалист.

© Sputnik / Томас Тхайцук Передача машин Республиканской станции скорой помощи

В Абхазию доставили восемь машин скорой помощи, которые полностью оснащены медицинским оборудованием. Центр, координирующий работу карет скорой помощи, будет располагаться в Республиканской больнице в Сухуме.

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"Аппарат ИВЛ будет поддерживать дыхание пациента в сложной ситуации, есть еще монитор пациента, на котором показывается кардиограмма, уровень кислорода, то есть все жизненные параметры человека. Я провожу ввод оборудования в эксплуатацию, я рассказываю, как пользоваться, как настраивать технику", — отметил Юхнин.

© Sputnik / Томас Тхайцук Передача машин Республиканской станции скорой помощи

Главный врач Республиканской станции скорой помощи Аслан Джопуа отметил, что автомобили скорой помощи, оснащенные медицинской техникой, привезли в Абхазию по целевой программе Минздрава республики.

"По этой программе у нас вводятся технологические новшества. Все оборудование направлено на спасение жизней пациентов при острых приступах ишемических заболеваний, инфаркта миокарда и разных других сердечных заболеваний", — сказал Джопуа.

Большой плюс состоит в том, что если раньше бригада скорой помощи выезжала к пациенту, проводила обследование и транспортировала в лечебницу, то эти автомобили "скорой" позволяют оказывать медицинскую помощь до поступления пациента в больницу, заметил он.

"Пациент поступал в больницу, потом до приема больного уходило время, а в таких случаях, когда идет инфаркт миокарда, каждая минута и даже секунды на счету. Новое оборудование позволяет минимальным количеством специалистов провести большой объем работы. Один кардиолог может дежурить на всю республику в одном центре, а все восемь машин скорой могут ездить и передавать данные в центр", — рассказал Аслан Джопуа.

Центр будет открыт в течение нескольких дней в Республиканской больнице в Сухуме, сообщил он. Автомобили скорой помощи будут работать во всех районах Абхазии, рассказал Аслан Джопуа.

Оборудование закуплено на средства республиканского бюджета, затрачено более пяти миллионов рублей. Электрокардиографы "Аксион" снабжены функцией "телемедицины", что позволяет врачу скорой в режиме реального времени связаться со специалистами-кардиологами больницы в случае, к примеру, того же предынфарктного состояния пациента, в итоге — вовремя принять решение о той или иной помощи, а также срочной госпитализации больного.