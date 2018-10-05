Технологии для жизни: абхазские медики показали оборудование для "удаленной" помощи

Автомобили скорой помощи, которые оснащены снабжены функцией "телемедицины", поступили в Абхазию, они позволяют врачу "скорой" в режиме реального времени связаться со специалистами-кардиологами.

"Мы производим медицинское оборудование, это кардиографы, дефибрилляторы, неонатальная техника, то есть у нас полный спектр приборов", — сказал ведущий инженер российской компании "Аксион" Михаил Юхнин.

Компания привезла в Абхазию дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты ИВЛ и мониторы для пациентов.

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"Дефибрилляторы помогают спасать больных, электрокардиографы оснащены функцией телемедицины, то есть это позволяет получить квалифицированную помощь кардиолога там, где он не присутствует. Кардиолог сидит в центре, на месте работает бригада скорой помощи и они обсуждают кардиограмму, это удаленная медицинская помощь", — подчеркнул специалист.

В Абхазию привезли восемь машин скорой помощи, которые полностью оснащены медицинским оборудованием. Центр, координирующий работу карет скорой помощи, он будет располагаться в Республиканской больнице в Сухуме.

Оборудование закуплено на средства республиканского бюджета, затрачено более пяти миллионов рублей. Электрокардиографы "Аксион" снабжены функцией "телемедицины", что позволяет врачу скорой в режиме реального времени связаться со специалистами-кардиологами больницы в случае, к примеру, того же предынфарктного состояния пациента, в итоге — вовремя принять решение о той или иной помощи, а также срочной госпитализации больного.