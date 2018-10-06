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Вечер пародий поэтов и писателей Абхазии

Смеяться до слез: вечер литературных пародий состоялся в Сухуме

© Sputnik / Бадрак Авидзба
В Абхазии
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В вечере пародий в Абхазском драматическом театре приняли участие поэты Владимир Зантария, Анатолий Лагулаа, Гунда Квициния, Алхас Чхамалия и Гунда Сакания.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вечер пародий поэтов и писателей Абхазии впервые состоялся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба в пятницу 5 октября.

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Зарядиться позитивной энергией, послушать пародии, эпиграммы и веселые истории из жизни творческих людей в театр пришли настоящие ценители юмора.

Открывая вечер, поэтесса Гунда Сакания отметила, что юмор всегда был частью национальной культуры, абхазы всегда ценили хорошую шутку, о чем свидетельствует и абхазский фольклор, который очень богат этим жанром.

"У наших поэтов и писателей есть хорошие традиции, невозможно забыть пародии и эпиграммы Владимира Ацнариа, также Нелли Тарба, Алексея Джения, Платона Бебия, эпиграммы Сариона Таркил, пародии Вячеслава Читанаа. Если в этот вечер мы сможем поднять вам настроение, то для нас это будет праздником", — сказала Сакания.

Пользуясь случаем, Гунда Сакания поздравила с днем рождения поэта, автора множества пародий и эпиграмм Платона Бебия, которому 5 октября исполнилось 83 года.

Зрители
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Затем на сцену вышел поэт и литературный критик Владимир Зантария, который отметил, что перед участниками литературного вечера стояла задача выйти к зрителю с новыми пародиями. После чего стал читать пародии на стихотворения других участников вечера.

Тонкий юмор, неожиданные, но смелые сравнения в сочетании с чистым абхазским языком вызвали у зрителей безудержный смех, иногда доходило до слез. Участники события, сменяясь на сцене, не давали ни на минуту зрителю скучать.

Помимо пародий, были еще и эпиграммы, которые мастера слова посвящали друг другу, затем наступало время смешных и очень интересных рассказов из жизни поэтов и писателей Абхазии.

"Я поздравляю всех с таким событием, мы давно проводим вечера пародий, мы пишем пародии на самые любимые стихотворения наших замечательных поэтов", — сказал поэт, главный редактор литературного журнала "Алашара" Анатолий Лагулаа. 

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Посетители вечера пародий абхазских поэтов и писателей остались довольны увиденным и услышанным.

"Я считаю, что в нашей жизни сегодня недостаточно художественного слова. В течение этого вечера мы получили столько положительных эмоций, надеюсь, что проведение вечеров пародий станет доброй традицией в Абхазском драмтеатре", — сказала зрительница Наала Кокоскерия.

Участник вечера Анатолий Лагулаа сообщил радостную весть, рассказав о том, что в скором времени выйдет сборник пародий и эпиграмм, начиная от тех, которые были написаны много лет тому назад, до тех, что пишут сегодня молодые авторы.

Теги:
пародия, Абхазский государственный театр, Абхазия


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