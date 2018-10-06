Смеяться до слез: вечер литературных пародий состоялся в Сухуме

СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вечер пародий поэтов и писателей Абхазии впервые состоялся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба в пятницу 5 октября.
Открывая вечер, поэтесса Гунда Сакания отметила, что юмор всегда был частью национальной культуры, абхазы всегда ценили хорошую шутку, о чем свидетельствует и абхазский фольклор, который очень богат этим жанром.
"У наших поэтов и писателей есть хорошие традиции, невозможно забыть пародии и эпиграммы Владимира Ацнариа, также Нелли Тарба, Алексея Джения, Платона Бебия, эпиграммы Сариона Таркил, пародии Вячеслава Читанаа. Если в этот вечер мы сможем поднять вам настроение, то для нас это будет праздником", — сказала Сакания.
Пользуясь случаем, Гунда Сакания поздравила с днем рождения поэта, автора множества пародий и эпиграмм Платона Бебия, которому 5 октября исполнилось 83 года.
Тонкий юмор, неожиданные, но смелые сравнения в сочетании с чистым абхазским языком вызвали у зрителей безудержный смех, иногда доходило до слез. Участники события, сменяясь на сцене, не давали ни на минуту зрителю скучать.
Помимо пародий, были еще и эпиграммы, которые мастера слова посвящали друг другу, затем наступало время смешных и очень интересных рассказов из жизни поэтов и писателей Абхазии.
"Я поздравляю всех с таким событием, мы давно проводим вечера пародий, мы пишем пародии на самые любимые стихотворения наших замечательных поэтов", — сказал поэт, главный редактор литературного журнала "Алашара" Анатолий Лагулаа.
Десять премьер в год: чем драмтеатр планирует удивить зрителей, рассказали в Sputnik>>
Посетители вечера пародий абхазских поэтов и писателей остались довольны увиденным и услышанным.
"Я считаю, что в нашей жизни сегодня недостаточно художественного слова. В течение этого вечера мы получили столько положительных эмоций, надеюсь, что проведение вечеров пародий станет доброй традицией в Абхазском драмтеатре", — сказала зрительница Наала Кокоскерия.
Участник вечера Анатолий Лагулаа сообщил радостную весть, рассказав о том, что в скором времени выйдет сборник пародий и эпиграмм, начиная от тех, которые были написаны много лет тому назад, до тех, что пишут сегодня молодые авторы.