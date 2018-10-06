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Альпинист

Покорить Ленина: абхазский альпинист посвятил свой рекорд юбилею Победы

© Фото: Sheshan R
В Абхазии
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Пик Ленина - одна из высочайших вершин Центральной Азии.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Восхождение на вершину Чон-Алайского хребта на границе Таджикистана и Киргизии было посвящено 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik альпинист Андрей Какалия.

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Восхождение на вершину Чон-Алайского хребта, Пик Ленина, произошло 15 августа. По словам альпиниста, восхождение на высоту 7134 метров над уровнем моря длилось 15 дней. Основная сложность – погодные условия.

"Само восхождение не является сложным, здесь важна акклиматизация. Если вы хотите подняться на Пик Ленина, будьте готовы брать много снаряжения – стандартная программа восхождения составляет где-то 20 дней. Так как мы уже привыкли к климату, то сократили программу на 5 дней", — сказал Какалия.

Однако, несмотря на существующие сложности, гора оказалась "удобной" в плане инфраструктуры, отметил альпинист.

"Пик Ленина, один из самых холодных семитысячников, основная сложность именно в этом. В горах, которые находятся южнее, высоты даются гораздо легче. Но это гора доступная в плане инфраструктуры. Нести снаряжение могут либо лошади, либо специальные люди. К подножью горы можно приехать на машине, там же есть лагеря с палатками, в которых можно жить. Есть связь, электричество и другие условия", — объяснил альпинист.

Пик Ленина не первая вершина в жизни альпиниста. Ранее он уже покорял высоты Эльбруса. Любовь к горам появилась у будущего альпиниста еще в подростковом возрасте.

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"Мой дядя, спелеолог Владимир Какалия привил мне любовь к горам. С 14 лет я хожу в горы, когда еще организовывались детские лагеря в Ауадхаре. С тех пор я хожу в горы", — рассказал он.

Сейчас Андрей Какалия работает  в сфере информационных технологий, но в его планах новые "высоты".

"На сегодняшний день это самая высокая точка, на которой я был, но, безусловно, хочется идти дальше и развиваться в этом направлении и достигать новых вершин. У меня еще небольшой альпинистский опыт, но начало положено", — добавил он.

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Пик Ленина – горная вершина Чон-Алайского хребта на границе Киргизии и Таджикистана. Один из "семитысячников" – высочайших вершин бывшего СССР. Одна из вершин Центральной Азии, находящаяся в горной системе Памира.

Вершина Чон-Алайского хребта. Пик Ленина
© Фото: apsnypress
Вершина Чон-Алайского хребта. Пик Ленина
Теги:
альпинисты, Абхазия


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