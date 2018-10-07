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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 октября

© Фото: Ricardo Resende
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (807)
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В понедельник территория Абхазии Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием обширного поля повышенного давления, из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в понедельник в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен слабый дождь и морось.  

Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, будет медленно понижаться.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +13˚С, днем поднимется до +28˚С.

Температура морской воды +24°С. 
Волнение морской воды значительное и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %. 

Темы:
Погода в Абхазии (807)
Теги:
погода в Абхазии, прогноз погоды, Абхазия


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