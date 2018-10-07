Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 октября

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в понедельник в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен слабый дождь и морось.
Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, будет медленно понижаться.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +13˚С, днем поднимется до +28˚С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.