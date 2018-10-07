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Алексей Хевелев

"Сила музыки": Алексей Хевелев даст благотворительный концерт в Абхазии

© Фото: khevelev
В Абхазии
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На благотворительном концерте в Абхазской госфилармонии вместе с Алексеем Хевелевым выступят солисты Абхазской капеллы и певица Мадина Кварацхелия.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Известный российский композитор и пианист Алексей Хевелев выступит на сцене Абхазской Госфилармонии с благотворительным концертом 15 октября, рассказала председатель попечительского совета фонда "Ашана" Изольда Хагба.

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Идея концерта у Алексея Хевелева появилась после поездки в Абхазию в 2018 году. 

"Друзья Алексея, у которых он оставался во время отдыха, позвонили мне и спросили, возможно ли организовать здесь концерт. Через два дня мы встретились с самим Алексеем.. Когда Алексей узнал о фонде "Ашана", который помогает больным детям, он был очень рад. Сразу же сказал, что хочет провести именно благотворительный концерт. На мой взгляд, нет большей благотворительности, чем то, что показывает Алексей. Он из другой страны приехал и захотел помогать абхазским детям", – рассказала Изольда Хагба.

Вместе с Хевелевым выступят солисты Абхазской капеллы и певица Мадина Кварацхелия.

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Билеты на концерт стоят от 500 до 700 рублей. Все вырученные от концерта деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей "Ашана". 

Теги:
концерты, Благотворительный фонда "Ашана", Абхазия


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