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О футболе и искусстве: подопечные "Ашана" рассказали о своей мечте

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Темы:
Спасем жизнь вместе (148)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Томас Тхайцук

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на осуществление спортивной и творческой мечты двух подопечных – Альберта Урусяна и Манучара Чантурия.

Мальчики уже знают, чем хотели бы заниматься в будущем. Альберт мечтает выйти на поле и стать известным футболистом, Манучар  собирается связать себя с искусством и cтать скульптором.

Объединяет мечты ребят одна цель – вылечиться. Для того чтобы Манучар смог объяснить свое творчество в словах, ему нужно сделать сложную операцию. В 2017 году мальчику поставили диагноз – аутизм и обнаружили опухоль в голове.

"У ребенка опухоль растет все больше и больше. Врач сказал, что сегодня она незлокачественная, но завтра может быть опасной", — сказала мама ребенка.

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Для одиннадцатилетнего Альберта предстоящая в этом году операция станет  не первой. У мальчика парализованы левая нога и рука. Родители своими силами уже вывозили ребенка на лечение и добились положительных результатов, но для полного излечения Альберту нужна еще одна операция, которая обойдется в 80 тысяч рублей.

Для того чтобы дать мальчикам шанс на профессию мечты, нужно собрать 175 тысяч рублей.

Темы:
Спасем жизнь вместе (148)


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