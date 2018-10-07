Чемпионат включал в себя восемь заездов и четыре игры, из них две игры по конному футболу и две – по метанию дротиков.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Чемпионат Абхазии по конному спорту прошел на Бзыпском ипподроме, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия.

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На чемпионате было восемь заездов и четыре игры, из них две по конному футболу и две – по метанию дротиков.

В состязании по метанию дротиков за победу в финале боролись команды Лыхны и Кутола. Удача и мастерство были на стороне второй команды. В конном футболе победителя выявить не удалось. Встреча Кутола и Лыхны в этом виде спорта завершилась ничьей.

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На скачках было заявлено восемь дистанций. Первое место на 1200 метров занял наездник Инал Голандзия. На дистанции 1400 метров вперед вышел Ревзан Хатков. По дистанции 1600 метров было два заезда лошадей разных возрастных категорий. В первом заезде отличился наездник Темур Чхебелия, во втором – Осман Чхебелия. Расстояние 1800 метров с победой завершил Анзор Саманджия. А 2000 метров – Юрий Озган, который принял лавры победителя и на самой большой дистанции – 3200 метров.

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