Турнир победы: как прошли скачки на Бзыбском ипподроме

Международный турнир "Приз президента Абхазии", посвященный 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, прошел на Бзыбском ипподроме 22 сентября.

Международный турнир "Приз президента Абхазии", посвященный 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, состоял из семи дистанций. У каждой дистанции — своя награда: "Приз конников Абхазии", "Памяти погибших", "25-летия Победы Абхазии", "Приз посла России в Абхазии", "Приз первого президента Абхазии Владислава Ардзинба", "Приз президента" и "Приз Сергея Васильевича Багапш".

В 11:00 началась конно-спортивная игра — метание дротиков. Первыми встретились команды из абхазских сел Кутол и Лыхны. В состязании победил Кутол со счетом 6:5.

За метанием дротика последовал старт на дистанции один километр, в котором победил наездник из Гагрского района Осман Чхебелия.

Международный турнир "Приз президента Абхазии", посвященный 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, украсили национальные танцевальные и хоровые ансамбли.

Семь кубков к 25-летию Победы: на Бзыбском ипподроме проходят скачки>>