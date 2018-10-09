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Праздник урожая прошел на поляне Лыхнашта

Ежегодный праздник урожая пройдет на Лыхнаште

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В празднике урожая Лыхнаште примут участие 22 села Гудаутского района, каждое из которых представит свою сельхозпродукцию.

СУХУМ, 9 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Праздник урожая пройдет в селе Лыхны в воскресенье 14 октября, об этом корреспонденту Sputnik сообщил глава администрации села Лыхны Джансух Чкотуа.

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Праздник урожая на Лыхнаште уже проходит три года подряд. В этом году в нем участвуют 22 села района.

Как и в прошлом году, на Лыхнашту приглашены и ремесленнические предприятия, которые так же, как и сельские жители, могут представить свою продукцию.

"Мы серьезно готовимся к культурному мероприятию. За день до события начнем устанавливать шатры. В этот день будет выставка сельхозпродукции, а также скачки и концерт. Гости будут из правительства Абхазии, наши соотечественники и туристы. В этом году их будет намного больше, чем в прошлом, уже несколько турфирм звонили и спрашивали, будем ли мы проводить праздник урожая", – отметил Чкотуа.

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Глава села отметил, что на Лыхнаште будут рады всем гостям, и каждый из них сможет почувствовать настоящее абхазское гостеприимство.

Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, родился Нестор Лакоба и виднейший кавказский ученый Георгий Дзидзария. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы.

Праздник урожая ежегодно проводят на Лыхнаште. В этот день наездники состязаются в верховой езде, хореографические и вокальные ансамбли представляют свои концертные программы. Практически все блюда готовятся прямо на глазах участников гуляний.

В 2017 году в празднике урожая приняли участие более 20 сел Гудаутского района и 18 частных предприятий.



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