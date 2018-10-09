Работы абхазских фотографов представлены на форуме журналистов в Сочи

Форум журналистов "Вся Россия – 2018", в котором представлены работы абхазских фотографов, проходит в Сочи с 6 по 12 октября.

СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Абхазские фотографы Владимир Попов и Ибрагим Чкадуа представили свои работы на форуме "Вся Россия-2018" в Сочи, сообщил корреспонденту Sputnik фотограф Ибрагим Чкадуа.

На форуме представлены два стенда от Абхазии – "Праздник признания" и "Апсны – Страна души".

"На форум в Сочи отправились фотографии, которые были представлены на выставке "Праздник признания", посвященной 10-летию признания независимости Абхазии Россией, а также Владимир Попов собрал еще фото пейзажей Абхазии. Стенды мы подготовили, а в Сочи на форум журналистов уже повез их Союз журналистов Абхазии", – отметил Чкадуа.

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Стенд "Праздник признания" рассказывает о главных событиях послевоенной Абхазии. Фотографии в хронологическом порядке расскажут посетителям о новейшей истории республики. 25 лет кадр за кадром фотографы попытались запечатлеть наиболее значимые моменты в стране – от первой послевоенной встречи Владислава Ардзинба с Борисом Ельциным в августе 1993 года до победы сборной Абхазии в Чемпионате мира по футболу CONIFA в 2016 году. Часть кадров попали в мировые информационные агентства и стали популярны во всем мире.

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Во втором стенде "Апсны — Страна души" представлены пейзажи Абхазии, с помощью которых посетители форума могут познакомиться с туристическим потенциалом республики.

Двадцать второй форум современной журналистики "Вся Россия — 2018" проходит в Сочи с 6 по 12 октября. В нем участвует 1200 известных журналистов, крупные общественные деятели, представители власти разных уровней.

В форуме принимают участие председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг и его заместитель Зураб Аргун.

В среду 10 октября запланирована встреча участников форума с президентом Абхазии Раулем Хаджимба.