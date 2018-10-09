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Граница Псоу

Хаджимба об оформлении грузов на границе с Россией: важно, чтобы проблем не было

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с руководителем Федеральной таможенной службы России Владимиром Булавиным во вторник 9 октября.

СУХУМ, 9 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Для Абхазии важно, чтобы не было проблем на границе с Россией, когда товары оформляются непосредственно на месте загрузки, сказал президент Рауль Хаджимба на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы России Владимиром Булавиным во вторник 9 октября.

Работа таможенной службы на КПП Псоу
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Те отношения, которые складываются с Россией, в частности, и с таможенными структурами, для нас очень важны. Даже в самые трудные времена у нас были добрые отношения с российскими коллегами, которые содействовали процессу экономического роста Абхазии. Даже тогда, когда Абхазии было непросто и это было даже сложно представить себе, у нас производились таможенные оформления на местах. Это в том числе дало Абхазии возможность состояться", — добавил Хаджимба.

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Между Абхазией и Россией на сегодня подписано порядка десяти документов — соглашения, меморандумы, протоколы.

"Создание и работа специализированного таможенного органа будет способствовать тому процессу, о котором говорили с президентом Российской Федерации", — добавил он.

Руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин подтвердил, что на межгосударственном уровне между Россией и Абхазией подписано значительное количество соглашений, которые позволяют нормализовать работу в таможенной сфере.

"Действительно, на межгосударственном уровне у нас подписано значительное количество соглашений, которые позволяют нормализовать процесс в таможенной сфере. И нынешние переговоры, по моему мнению, это еще один шаг на встречу друг-другу", — сказал Владимир Булавин.

Таможенный пост. Архивное фото.
© Sputnik / Игорь Зарембо
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По его словам, для добросовестного бизнеса таможенные процедуры станут незаметными, а бизнесу, который "у нас еще хулиганит в таможенном деле" будет поставлен надежный заслон.

"Для этого нужно синхронизировать нормативно-правовую и законодательную базы в Российской Федерации и в Абхазии. Это принципиальный момент", — подчеркнул Булавин.

Абхазские и российские таможенники договорились в течение десяти дней разработать план действий на ближайшую перспективу. Планируется изучить все вопросы, которые есть у бизнеса, для дальнейшего их решения.

"Нам нужно синхронизировать наши информационные системы. Взаимодействие между таможенными органами Российской Федерации и Абхазии должно быть автоматизировано. Когда мы этого добьемся, тогда вопросы ни по скорости таможенного оформления, ни по упрощению процедур, не будут стоять. Сейчас есть вполне конкретные вопросы, которые мы обсудили. Мы в ближайшие десять дней разработаем дорожную карту, или план действий на ближайшую перспективу, и на таможенном празднике в России 25 октября утвердим его", — сказал Булавин.

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Будет работать и специализированной таможенный пост в Абхазии, у него есть стратегические задачи, но и вопросы тоже будут сниматься по мере их появления, заверил Владимир Булавин.



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