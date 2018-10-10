Новоафонская пещера недосчиталась туристов, виноват футбол

Новоафонскую пещеру обнаружил в 1961 году абхазский спелеолог Гиви Смыр, а в 1975 году она была открыта для посещения.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik, Асмат Цвижба. Количество туристов, посетивших Новоафонскую пещеру за летний курортный сезон 2018 года, сократилось на 37 тысяч человек по сравнению с прошлым годом, сообщила корреспонденту Sputnik главный бухгалтер Новоафонской пещеры Аида Маршания.

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Всего к октябрю объект посетило 267 тысяч человек.

"В связи с этим значительно сократился и доход пещеры. В этом году он составил более 133 миллионов рублей, это на 23 миллиона меньше показателей прошлого года. В основном к нам приезжают однодневные экскурсионные маршруты из Адлера и Сочи, местных туристов крайне мало", — добавила Маршания.

По словам главного менеджера Новоафонской пещеры Эсмы Гарцкия, низкие показатели посещаемости связаны с Чемпионатом мира по футболу.

"В этом году у нас ни разу не было очереди, которую мы не могли бы обслужить. Обычно с конца июля и весь август к полудню у нас были уже заранее проданы билеты, и мы не могли обслужить всех желающих. В этом году такой ситуации ни разу не было. Мы полагаем, что в основном это связано с Чемпионатом мира по футболу", — добавила она.

Тем не менее удалось завершить ремонтные работы, и к новому курортному сезону пещера откроет новый комфортабельный зал ожидания со всеми удобствами.

"У нас был узкий коридор, где толпились туристы в очереди. Это, естественно, их не устраивало, они жаловались на условия. Сейчас мы построили достаточно широкий вестибюль для туристов, в котором будут стоять лавочки, мы собираемся повесить большие экраны со всей необходимой информацией не только по пещере, но и по всем туристическим объектам Нового Афона. Также добавили санузлы. Это было большой проблемой для посетителей, так как ранее они были расположены отдельно от здания. Это портило общее впечатление от экскурсии в пещеру и доставляло дискомфорт", – рассказала Гарцкия.

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В самой пещере были заменены старые перила.

"Перила впервые меняются со дня открытия пещеры. За столько лет эксплуатации они где-то заржавели, прогнили и испортились. Мы их полностью заменили, это почти 1,5 километра пешеходного прохода. Новые перила изготовлены из прочных материалов, нержавеющего металла и надеемся, прослужат так же долго", – заверила она.

Всего на ремонт здания Новоафонской пещеры потрачено более 30 миллионов рублей.

"Кроме этого, мы выплачиваем зарплату штату, который состоит из 145 человек, а также платим все государственные налоги и оказываем безвозмездную помощь Гудаутскому району", — объяснила Маршания.

Новоафонская пещера, одна из наиболее крупных пещер в Абхазии, находится в Гудаутском районе. Впервые вход в пещеру был обнаружен в 1961 году. С 1975 года она открыта для посещения туристами.