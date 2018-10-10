Недвижимость для нерезидентов: Sputnik ответил абхазским депутатам

Депутат Госдумы заявил Sputnik, что Россия и Абхазия ведут переговоры о разрешении россиянам покупать землю и недвижимость в Абхазии. Абхазские депутаты выступили с опровержением. Редакция Sputnik разобралась, справедливо ли обвинять агентство в публикации недостоверной информации.

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Российский депутат Павел Шперов, который посетил Абхазию в составе делегации комитета Госдумы РФ по делам СНГ в начале октября, ранее заявил в интервью Sputnik Абхазия, что две страны ведут переговоры по вопросу разрешения продажи недвижимости и земли россиянам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Недвижимость в Абхазии: изменится ли ситуация для нерезидентов

Парламент Республики Абхазия опроверг данные, которые корреспонденты Sputnik получили от российских депутатов, и попросил "впредь не допускать распространения недостоверной информации".

Sputnik Абхазия внимательно прочитал опровержение абхазских депутатов, опубликованное на сайте парламента – доказательств нарушений со стороны журналистов агентства его авторы не представили.

Давайте разберемся

Делегация комитета Госдумы РФ по делам СНГ встретилась 1 октября с абхазскими коллегами и президентом страны Раулем Хаджимба в ходе визита, приуроченного к 25-й годовщине окончания Отечественной войны народа Абхазии.

Sputnik получил комментарии члена делегации Госдумы по возвращении его в Россию, и они легли в основу материала, опубликованного 3 октября.

Обсуждался ли земельный вопрос

Абхазские депутаты в опровержении заявили, что тема купли-продажи земли и недвижимости вообще не обсуждалась в ходе встречи российских и абхазских депутатов. Это утверждение не соответствует действительности.

Вопрос разрешения продажи земли и недвижимости в Абхазии иностранным гражданам поднимался на заседании в контексте предоставления материнского капитала. В распоряжении Sputnik есть видеозапись, подтверждающая это.

Выступавший на заседании депутат Госдумы РФ Павел Шперов справедливо подчеркнул, что предоставление материнского капитала тесно связано с разрешением приобретать жилье в республике, так как полученные от государства деньги можно использовать на улучшение жилищных условий.

"Гражданка РФ, родившая детей в Абхазии и постоянно здесь проживающая, не может воспользоваться материнским капиталом для улучшения жилищных условий. Получается, что закон ограничивает граждан Российской Федерации в Абхазии", – отметил он.

Представитель Крыма посвятил теме продажи жилья гражданам России все свое выступление. Далее последовал комментарий абхазской стороны: коллега из Абхазии отметил, что данный вопрос юридически не состоятелен, и подтвердил, что в данный момент граждане РФ могут получить жилье исключительно на территории России.

Ведутся ли переговоры

В Абхазии земля не может являться объектом купли-продажи, подчеркнула пресс-служба парламента в той же публикации. И это действительно так, однако Sputnik писал о переговорах, которые ведут российские и абхазские власти в вопросе разрешения купли-продажи земли и недвижимости в Абхазии, а не о принятом решении.

Что на самом деле сказали депутаты

Особую обеспокоенность абхазских парламентариев вызвала обнародованная информация о запуске процесса постановки недвижимости на кадастровый учет. В публикации Sputnik подчеркивается, что данные о кадастрировании земли на востоке страны депутаты Госдумы получили в ходе переговоров с абхазскими коллегами.

"В настоящее время в Абхазии идет процесс постановки недвижимости на кадастровый учет. По его окончании возможно предоставление россиянам права покупки недвижимости, в первую очередь в восточной части республики", – отмечается в публикации Sputnik от 3 октября.

В разговоре с корреспондентом Sputnik члены комитета Госдумы РФ по делам СНГ особо подчеркнули, что процесс продажи недвижимости в восточной части Абхазии начнется лишь в случае предоставления россиянам такого права. Sputnik Абхазия не сообщал о принятии решения по этому острому для республики вопросу.

В соответствии с абхазским законодательством, иностранцы не могут приобретать жилье в Абхазии. Власти считают, что местные жители не смогут конкурировать с россиянами за квадратные метры. Однако нерезиденты страны находят способы обойти запрет. Были случаи, когда россияне оформляли дома и квартиры на граждан республики, а в результате оставались без денег и жилья.