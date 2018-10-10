Стартап для Абхазии: в Сухуме отобрали финалистов "Аумник"

Проекты шести молодых изобретателей из Абхазии и России были представлены в полуфинале конкурса "Аумник" в Академии наук Абхазии.

СУХУМ, 10 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Конкурс молодых изобретателей "Аумник" впервые прошел в Академии наук Абхазии в среду 10 октября.

Конкурс проводится Фондом содействия инновациям России и Автономной некоммерческой организацией "Системный институт научно-технологических инноваций" ("СИНТИ").

"Умник" широко известен в России, в этом году он получил абхазскую прописку. Суть его заключается в том, что молодые изобретатели разрабатывают научные инновационные проекты и представляют на суд экспертов. Победители получают грант на реализацию проекта именно в Абхазии. На первые два года сумма составляет 500 тысяч рублей. Если разработка идет успешно, то Фонд увеличивает сумму, и так до логического завершения.

В Абхазии первоначально на "Аумник" было заявлено 12 работ. Но в полуфинал пробились только шесть конкурсантов.

"У нас шесть участников. Они поборются в полуфинале. Финалисты едут в Сочи и там уже представляют свои проекты. В Сочи их будут оценивать. Победители получат грант в размере 500 тысяч на два года. Это будет старт для них. Дальше финансирование может увеличиться. Все зависит от того, как конкурсант сможет заинтересовать", – рассказал Азад Овсепян.

В полуфинал прошли работы по энергетике, биотехнологии, медицине, интеллектуально-производственным технологиям.

Евгений Щедров из Агудзеры разработал проект "Термоэлектрический генератор с изотермическим подводом тепла". Название сложное, но если попытаться разобраться, устройство, которое предполагает этот проект, очень полезное.

"То есть мы подводим тепловую мощность на наше устройство и получаем электрическую энергию на выходе. На данный момент термоэлектрические батареи применяются для исследования космоса, океана, на различных датчиках и устройствах, находящихся на удалении от людей, где нет возможности подключиться к традиционным сетям электроснабжения. Они работают долго и не требуют постоянного обслуживания. В основном используется для автономной работы", – объяснил изобретатель.

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Если Евгений выиграет грант, то собирается разработать устройство и использовать его в Абхазии для утилизации бросового тепла.

"Есть места, где пропадает тепловая мощность, там можно установить наше устройство, и оно будет вырабатывать электроэнергию", – добавил Щедров.

В Академии наук все шесть конкурсантов представили свои работы на суд абхазских экспертов. В итоге, все проекты были зарекомендованы на финал в Сочи. Теперь молодым изобретателям предстоит пройти анонимную научно-техническую экспертизу в Москве. А дальше – финал в Сочи, где оцениваться будет коммерческая перспектива проекта.