"Золотая осень" в Москве: законодателем мод стала Абхазия

Алексей Стефанов, Sputnik

Юбилейная агропромышленная выставка проходит в двух павильонах ВДНХ, что вполне логично – в момент открытия в 1939 году этот комплекс назывался Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Животноводство и племенное дело, сельскохозяйственная техника и оборудование АПК, средства производства для растениеводства – разброс представленных стендов велик, но наибольший интерес, как и в предыдущие годы у посетителей вызывает зал, в котором под одной крышей собрались регионы России и зарубежные страны.

Каждая витрина здесь как произведение искусств – овощи, фрукты, соленья, варенья, вина и прочая продукция разложены так красиво, что нарушать композиции жаль, но, когда речь заходит о возможных партнерах и просто людях, проявивших гастрономический интерес к продукции, представители компаний легко нарушают свои конструкции. А на стенде Республики Абхазия это делают еще и с кавказским колоритом — парень с девушкой в национальных костюмах буквально жонглируют бутылками с вином.

"Поскольку здесь сегодня представлена не только Россия, но и зарубежные государства, мы решили внести во все это национальный колорит, чтобы привлекать внимание людей не только к нашей продукции, но и к традициям, к культуре нашего народа. И, видите, многие подходят, интересуются нашими костюмами, спрашивают, что означает тот или иной элемент. Это тоже своего рода часть нашей рекламной компании", — признается Мадин Сакания. И представляет свою коллегу Эсланду Гунба, которая с удовольствием позирует фотографам и посетителям.

© Фото : Алексей Стефанов Агропромышленная выставка "Золотая осень 2018"

Возле стенда и вправду останавливается очень много людей – посетители выставки обращают внимание на одежду, задирают голову, чтобы прочитать название страны и тут же начинают расспрашивать представителей компаний о представленной продукции. Одни интересуются различными видами варений, другие медом, третьих привлекает вино.

"Мы в седьмой раз участвуем в этой выставке. Скажу без ложной скромности, нам есть чем гордиться: четыре раза Абхазия получала гран-при выставки за вклад в выставочную деятельность, за самую лучшую экспозицию, за культурную программу. У нас достаточно большой багаж золотых медалей, которые производители получили за качество и дизайн в разных номинациях", — говорит корреспонденту Sputnik исполнительный директор Международного культурно-делового центра Абхазии Олег Лакоба.

© Фото : Алексей Стефанов Агропромышленная выставка "Золотая осень 2018"

Он поясняет, что в этом году основная тема абхазской экспозиции — возрождение виноделия в республике. Вина представлены как от больших и известных производителей, так и от малых компаний, даже от индивидуальных предпринимателей.

"Мы хотим показать, что виноделие в Абхазии возрождается и помимо крупных заводов, существуют частные винодельни, их продукция по качеству ничем не уступают промышленным предприятиям, они сохраняют семейные традиции, возрождают сорта винограда, которые были утеряны в результате горбачевских санкций", — поясняет Лакоба.

Тренды и мода

Тем временем у стенда начинается заметное оживление – подходят мужчины в национальных костюмах и звучит музыка. Заводные кавказские танцы представляют солисты танцевального ансамбля "Шаратын". Мимо стенда Абхазии уже не пройти – участники и гости выставки взяли стенд в плотное кольцо.

© Фото : Алексей Стефанов Агропромышленная выставка "Золотая осень 2018"

"Я сам впервые участвую в этой выставке — впечатления грандиозные. Мы заинтересованы устанавливать контакты, делать все для того, чтобы нас видели, заметили нашу продукцию. И могу сказать, что мы представляем определенный интерес, нам звонят, назначают встречи. Думаю, за время работы выставки у нас появится много предварительных договоренностей, а дальше этими вопросами займутся профильные структуры, ведомства – мы дадим им темы, а они дальше будут развивать", — говорит агентству Sputnik первый вице-премьер правительства Абхазии Даур Аршба, когда танцоры расходятся.

Он уверен, что польза для республики от участия в подобных мероприятиях огромная.

"Мы видим современные тренды, в каком направлении развивается сельское хозяйство, учитываем этот опыт. Для нас очень важно и полезно", — признается Аршба.

О том, что эта выставка важна для республики, говорит и Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в России Игорь Ахба.

© Фото : Алексей Стефанов Агропромышленная выставка "Золотая осень 2018"

"Я помню первую сельскохозяйственную выставку, в которой семь лет назад мы принимали участие. Для нас это было грандиозное событие, потому что впервые признанная великой Россией Абхазия, полноправный субъект международного права, участвовала в международной выставке такого масштаба. Для нас это имеет большое значение, и я бы сказал, что не только экономическое, сельскохозяйственное, но и политическое, потому что здесь есть возможность рассказать об Абхазии, показать ее достижения", — отметил Ахба.

Общаться с организаторами стенда Абхазии становится все труднее – постоянно подходят участники и гости выставки, обсуждают с ними не только продукцию, но и назначают встречи.

"Мы хотим, чтобы внешние рынки и, прежде всего, наш главный — российский рынок был разогрет для появления и присутствия на нем абхазской высококачественной и экологически чистой сельхозпродукции. Это наша основная задача. Я убежден, что это простимулирует производство внутри Абхазии. Наша республика должна выйти в серьезном, качественном прогнозируемом объеме на внешний рынок. В первую очередь, на российский", — считает торговый представитель Республики Абхазия в России Олег Барциц.

Он уверен, что Абхазия не просто участвует в агропромышленной выставке, но является одним из законодателей мод на постсоветском пространстве.

© Фото : Алексей Стефанов Агропромышленная выставка "Золотая осень 2018"

"Свидетельство тому — четыре гран-при и порядка 70 медалей высокого достоинства, в основном золота, которые мы получили за эти семь лет участия в выставке. Это подтверждает самое высокое качество сельскохозяйственных товаров Абхазии", — сказал Барциц.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" продлится до 13 октября, а днем ранее — 12 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится грандиозный концерт, посвященный Дню работника сельского хозяйства. Впервые в истории агропромышленной выставки участие в нем примет коллектив из Абхазии. На главную концертную площадку России выйдет абхазский государственный ансамбль народного танца "Кавказ" – около пяти десятка танцоров приготовили зрителям сюрприз, который пока держится в тайне.