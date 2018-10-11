Фонтан на Сухумской горе заработал спустя 25 лет простоя

Фонтан на Сухумской горе не работал 25 лет из-за отсутствия водоснабжения.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Фонтан на Сухумской горе вновь открыли после реставрации.

Последний раз памятник архитектуры работал 25 лет назад.

Запущенную территорию вокруг фонтана расчистили во время масштабного субботника в марте 2015 года. Тогда генеральная уборка Сухумской горы собрала более 500 жителей Абхазии, которые вместе со столичной администрацией и руководством страны расчистили территорию и покрасили сам фонтан.

Тогда глава администрации Сухума Адгур Харазия поручил муниципальному унитарному предприятию "Ремонтно-строительное управление" восстановить водоснабжение фонтана.

"Наша организация восстанавливала подачу воды к фонтану на Сухумской горе. Проложили 550 метров трубы высокого давления, 63-го диаметра. Приобрели и установили глубинный насос, который подает воду на фонтан.

Фонтан на Сухумской горе © Sputnik / Томас Тхайцук

Фонтан на Сухумской горе © Sputnik / Томас Тхайцук

Фонтан на Сухумской горе © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Фонтан на Сухумской горе

Поставили соответствующую защиту, чтобы насос не сломался. Также восстановили водоотведение. Заменили участки труб по водоотведению", – рассказал директор "Ремонтно-строительного управления" Даур Пачкория.

Пока планируется, что фонтан на Сухумской горе будет ежедневно работать до конца декабря 2018 года с 9:00 утра до 17:00.

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Сухумская гора – одно из красивейших мест города. В конце сороковых — начале пятидесятых годов прошлого века начались работы по благоустройству горы. Огромные многоступенчатые лестницы, с разных сторон ведущие к вершине горы, по бокам новые уличные фонари замысловатых форм, всюду лавочки и скамейки, несколько роскошных фонтанов и как венец всего – сводчатая арка-колоннада у самого начала дороги на "фуникулер" и ресторан "Амза" на самой вершине горы.