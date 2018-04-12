Мозаика для фонтана и "инъекция" для колоннады: как восстанавливают парк в Гагре

Первый этап ремонтно-восстановительных работ в Парке Ольденбургского в Гагре, которые начались в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития в октябре 2017 года, будет завершен до начала курортного сезона.

По словам инженера-проектировщика компании "ЭкоГеоПроект" Наалы Мирзоян, завершены работы по очистке, укреплению дна и откосов всех пяти водоемов парка, общей площадью почти 0.5 гектара.

"Перед нами еще одна важная задача, связанная с восстановлением ливневой и дренажной системы парка, протяженность которой составляет 1250 погонных метров с шестью коллекторами выпуска воды в море. После того как мы завершим ее ремонт, проблема с затоплением наиболее низких мест парка дождевыми водами будет решена", — подчеркнула Мирзоян.

В настоящее время, добавила она, ведутся работы по усилению основания фундамента подпорной стены колоннады, которые включают работы по инъектированию (метод восстановления бетонной, каменной конструкции – ред.).

"Метод инъектирования позволяет заполнить пустоты в конструкции с помощью специального полимерного раствора, который заливается через заранее проделанные отверстия. Это современный и высокотехнологичный способ гидроизоляции конструкций и укрепления фундамента", — поделилась Наала Мирзоян.

Субтропический парк в Гагре был основан принцем Александром Ольденбургским в 1912 году. Раскинулся он в прибрежной части курортного города Абхазии и занимает площадь более 115 тысяч квадратных метров.

Гагрская колоннада расположена в районе Старой Гагры, неподалеку от приморского парка и ресторана "Гагрыпш". Строительство колоннады и центральной городской набережной пришлось на послевоенные годы (1949–1951).

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