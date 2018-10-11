Свой среди зверей: контактный зоопарк на Бзыби и его питомцы

О том, кто содержится в этом зверинце, как на них реагируют посетители и какие "человеческие" чувства проявляют хищники, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Балда и Ко

В контактном зверинце поселка Бзыбь Гагрского района корреспондентов Sputnik первыми "встретили" Балда, Годзила и Лысый. Такие прозвища носят молодая медведица и два "неприветливых" грифа, которые при виде гостей повернулись к ним спиной. А вот владелец зоопарка Иван Баронин, напротив, был весьма любезен. Провел интересную экскурсию по своим владениям и подробно рассказал о каждом подопечном.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гриф Лысый

Косолапая Балда не давала спокойно начать разговор, то и дело привлекая к себе внимание громкими стонами и рокотом, похожим на звук двигателя трактора. Это ее привычное поведение, когда Иван находится в зоне видимости, но занят другими делами. Лохматая девочка иногда любит покапризничать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Медведица Балда

Не успел Иван подойти к медведице, как оказался в ее крепких объятиях. Со стороны казалось, что сейчас заиграет романтическая музыка и они закружатся в танце.

"Мы выкупили ее в селе Джгерда у охотников, которые подобрали ее в лесу еще совсем маленькой. Она добрая, отзывчивая и хорошо идет на контакт с человеком. Помимо медведицы, у нас содержатся шесть львов, лиса, волчица, два грифа и сова", — рассказал хозяин зверинца и предложил журналистам покормить Балду сгущенкой.

Очарование медведицы напрочь лишило меня инстинкта самосохранения, и я с удовольствием согласился. Принесли банку сгущенки с уже проделанными в ней дырочками. Осторожно подошел к хищнице и, по совету Ивана, поднял банку над ее головой. Балда подстроилась под сладкую струю и приподнялась. Через несколько секунд десерт оказался уже в ее когтистых лапах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Медведица Балда ест свою любимую сгущенку

Зимой медведица в спячку не уходит. Нет необходимости, ее и так неплохо кормят. Сгущенка — лишь один из пунктов рациона Балды. В день она ест до десяти буханок хлеба, любит фрукты и конфеты. Пока живет на цепи, но скоро у нее появится собственная "жилплощадь".

"Несколько месяцев назад, после того как в интернете написали о медведе, содержащемся в жутких условиях в Сухуме, к нам приехали экологи. Думали, что речь шла о нашем питомце. Убедились, что это не так, но выписали штраф в размере трех тысяч рублей за то, что она сидит на цепи. Сейчас мы строим для Балды большую железную клетку. Других претензий у специалистов к нам не было", — поделился Баронский.

Иван Баронин родом из Сочи, где много лет работал с животными – делал фотографии на память для туристов. В Абхазию впервые приехал в 2008 году и начал работать в Гагре в том же направлении. Там он познакомился со своей будущей супругой, и в 2012 году они вместе решили открыть зверинец. Для реализации задуманного нашли участок земли в поселке Бзыбь, который до сих пор не могут выкупить, не хватает финансов.

Контактный зверинец в поселке Бзыбь Гагрского района © Sputnik / Томас Тхайцук

Контактный зверинец в поселке Бзыбь Гагрского района © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук Контактный зверинец в поселке Бзыбь Гагрского района

Прости, прощай?

Ивана всегда волновала судьба животных, которые становятся ненужными после того как вырастут. Если в России их можно пристроить в зоопарки или частные руки, то в Абхазии с этим намного сложнее. На волю диких зверей уже не выпустишь, через границу не вывезти, а людей, имеющих возможность содержать их дома, в стране единицы. Замкнутый круг.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рады каждой собаке: как живет "Багира"

Планы о расширении зверинца постепенно разбиваются о дно долговых ям. Курортные сезоны прошлых двух лет не принесли ожидаемых доходов, экскурсантов в зверинце становится все меньше, но животным это не объяснишь. Только на шестерых взрослых львов в месяц в среднем уходит до одной тонны мяса. Задолженность по корму тоже растет ежедневно. Зверинец существует за счет доходов с фотографий туристов вместе с животными на колоннаде и пожертвований небезразличных людей, но этих средств недостаточно.

Встал вопрос о том, чтобы попрощаться с половиной питомцев. Для Ивана и его семьи это настоящее испытание, через которое они уже проходили. Не так давно им пришлось продать двух обезьян в частный питомник в Сочи, чтоб оплатить часть долгов и закупить корм.

Эту участь может постигнуть и грациозную львицу Софью. Иван купил ее в 2014 году у местного фотографа, который уже не справлялся с ее звериным нравом. Путь к сердцу кошки Баронин искал больше двух месяцев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Львица София

Когда хищница видит, что к ней подходит Иван, она начинает "летать" по клетке, встает на задние лапы и прижимается к решетке. Софа знает, что хозяин сейчас будет ей говорить теплые слова и нежно гладить.

"Принцесса моя. Я люблю тебя, ты же знаешь, моя девочка… В 2014 году, после летнего сезона, я ее выкупил у одного фотографа. Приручал месяца два. Заходил к ней в вольер, кормил с рук, чтобы она ко мне привыкала.Сейчас выйти от нее очень проблематично. Ложится под дверь и не выпускает меня. Они ведь, как дети. Мы вырастили их, кормили с бутылочки. Сложно передать словами, насколько тяжело с ними расставаться", — признался Иван, поглаживая густую шерсть Софьи, словно уже настал момент прощания.

Волчица Альфа, которая живет в искусственной каменной пещере, почему-то в тот день была без настроения. Наверное, ее не радовала пасмурная погода и слегка моросящий дождик. Хищным взглядом и рычаньем она дала понять журналистам, что сегодня ее лучше не трогать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Волчица Альфа

Откуда ни возьмись, рядом появились другие звери — домашние. "Самые добрые в мире собаки", – так представил Иван двух своих мордатых питбулей, которые спокойно вышли во двор из дома и примкнули к нам. Бася и Дина и вправду были доброжелательными. Позволили поиграть с ними и сделать несколько фото на память.

Зона хищников

Вольеры для пяти взрослых львов установили прямо на заднем дворе дома семьи Барониных. Центральный из них занял мощный красавец Симба, который весит не меньше 200 килограммов. Он вальяжно отдыхал на деревянном полу, а вокруг были разбросаны кости.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лев Симба

Зрелище не для слабонервных. Иван зашел к нему в клетку прибраться, но у царя зверей тоже был "неприемный день". Симба аккуратно прикусил кисть Ивана и начал выталкивать его к выходу. Стало понятно, что нас тем более он не захочет видеть у себя в гостях. К другим хищникам даже не стоит соваться, констатировал Баронин. "Смертельный" номер отменяется.

Иван пояснил, что это была сцена ревности. В соседней клетке сидела пассия Симбы Кристина, и у них сейчас "конфетно-букетный" период.

"Кристину я купил у перекупщиков. Она была в очень плохом состоянии, с лишаем, худая и замученная, был сломан кончик хвоста. Сейчас она у нас настоящая красавица, и у них с Симбой как бы любовь, но почему-то до детей дело еще не дошло", — сказал Баронин и подошел к львице. Ее ухажер отреагировал на это рыком.

© Sputnik / Томас Тхайцук Питбуль Дина и львица Леди

Львы ревнуют не только друг к другу, но и к хозяину. Когда Иван задерживается у одной клетки, из других начинают издаваться недовольные возгласы.

За 20 лет работы с дикими зверями у Антона не было ни одной травмы, нанесенной ими. Специального образования в этой области у него нет, и такое взаимопонимание со зверями складывается на интуитивном уровне, признался он. Любовь к животным испытывает с раннего детства, а его первым домашним питомцев был уличный пес по кличке Марс.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лев Антон

Самого взрослого и первого льва контактного зверинца зовут Антон. Он звезда интернета. У Антона свои странички в социальных сетях и несколько тысяч подписчиков. Когда хищник был помладше, они с Иваном часто ходили в горы и гуляли по заснеженной Мамзышхе. Видео с этих путешествий набирают тысячи просмотров на ютуб канале.

Самой ласковой из всего прайда была Лоуа, которую удалось немного погладить, пока Иван ее отвлекал "задушевными" разговорами.

К нам присоединились долгожданные туристы — семейная пара из Анапы. Девушка с интересом фотографировала зверей, а ее супруг старался держаться от них подальше.

"Нам здесь провели отличную экскурсию, очень хороший гид. Львы — мои любимые животные, и я ими восхищаюсь, а вот мой супруг их боится и немного растерялся", — поделилась впечатления туристка из России Лариса.

© Sputnik / Томас Тхайцук Симба младший

Ласковый и нежный зверь

Пока хищники молодые, они покладистые и ласковые, но как только почувствуют, что у них появились силы доминировать над человеком, начинают проявлять характер и диктовать свои "правила игры". Человеку нужно уметь не переходить грань дозволенного и не позволять это делать зверю, но против их воли делать ничего нельзя, поделился опытом Иван.

© Фото : предоставлено Еленой Зарандия Приют жизни: как сухумчанка помогает бездомным животным

Малышка Леди пока пользуется всеми благами своего возраста. Она живет в доме, сидит на мебели и спит там, где ей понравится. Хватает смелости и на дерзкие выпады в сторону питбулей, на которых возложена роль нянек.

Такие вольности Леди может себе позволить. Она самодостаточная девочка и сама зарабатывает на кусок "хлеба" в качестве "фотомодели" у колоннады в Гагре. Быстро понюхав незнакомцев, котенок вернулся к своим более интересным делам – гоняться за собаками по всем комнатам. Несмотря на строптивый характер, Леди становится покорной, когда Иван кладет ее кому-то на руки. Видимо, в эти моменты она понимает, что пора немного поработать. Брать кошку в руки тоже надо правильно, иначе можно отхватить "люлей".

© Sputnik / Томас Тхайцук Питбуль Дина и львица Леди

По словам Баронина, его зверинец никому не мешает. Соседи, которые живут через забор, напротив, стараются им помогать и следят за хищниками, когда их нет дома. Соседский кролик тоже часто захаживает в гости. Даже занял одну из свободных клеток, где не так давно содержались обезьяны.

Балда, Симба и Антон: как живут хищники в контактном зверинце на Бзыби>>

Семья Барониных надеется на то, что им не придется искать для своих подопечных новых хозяев и их финансовые затруднения скоро решатся. Они готовы принять любую помощь.