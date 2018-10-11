18:59 11 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.77
  • EUR77.08
Поиск
Видео

Балда, Симба и Антон: как живут хищники в контактном зверинце на Бзыби

Получить короткую ссылку
15410

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук

Контактный зверинец в поселке Бзыбь Гагрского района открыла семья Барониных в 2012 году.

На сегодняшний день в контактном зверинце поселка Бзыбь содержатся шесть львов, медведица, волчица, лиса, грифы и сова. Для посетителей там проводят экскурсию и рассказывают о том, как к ним попали питомцы, какой у них характер и что они любят.

Медведица Балда позволила корреспонденту Sputnik угостить ее сгущенкой, а лев Симба решил в этот день гостей не принимать. Даже выпроводил владельца зверинца Ивана Баронина из своих владений.

В небольшом доме Барониных живет маленькая львица Леди и два питбуля. Вместе они весело проводят время на утеху хозяевам.

Свой среди зверей: контактный зоопарк на Бзыби и его питомцы>>

Контактный зверинец переживает нелучшие времена. Денег на его содержание не хватает и, возможно, его владельцам придется попрощаться со многими из своих подопечных.

Теги:
львы, лисы, медведи, зоопарки, Абхазия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
Неудачный старт корабля "Союз"
Видео допроса Мамаева и Кокорина
Видео допросов Мамаева и Кокорина
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев

Соцсети

Sputnikabkhazia