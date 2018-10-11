Балда, Симба и Антон: как живут хищники в контактном зверинце на Бзыби

На сегодняшний день в контактном зверинце поселка Бзыбь содержатся шесть львов, медведица, волчица, лиса, грифы и сова. Для посетителей там проводят экскурсию и рассказывают о том, как к ним попали питомцы, какой у них характер и что они любят.

Медведица Балда позволила корреспонденту Sputnik угостить ее сгущенкой, а лев Симба решил в этот день гостей не принимать. Даже выпроводил владельца зверинца Ивана Баронина из своих владений.

В небольшом доме Барониных живет маленькая львица Леди и два питбуля. Вместе они весело проводят время на утеху хозяевам.

Свой среди зверей: контактный зоопарк на Бзыби и его питомцы>>

Контактный зверинец переживает нелучшие времена. Денег на его содержание не хватает и, возможно, его владельцам придется попрощаться со многими из своих подопечных.