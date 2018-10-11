"Клинический случай" вне плана: РУСДРАМ собирает деньги на лечение актера

Один из ведущих актеров театра Искандера Рубен Депелян нуждается в срочном и дорогостоящем лечении за пределами Абхазии.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Внеплановый "Клинический случай" поставят в РУСДРАМе 17 октября, рассказал гендиректор театра Ираклий Хинтба.

Вырученные от спектакля деньги будут направлены на лечение одного из ведущих актеров Русского драматического театра Рубена Депеляна, который нуждается в срочном и дорогостоящем лечении за пределами Абхазии.

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"Конечно, вы не ожидали увидеть этот спектакль в нашей октябрьской афише. Театр закрыл 37-й сезон и усиленно готовится к новому. Мы решили поставить дополнительный спектакль "Клинический случай" в афишу по особенной причине. Все средства, вырученные от продажи билетов на этот спектакль, мы направим на лечение Рубена Депеляна. Этот спектакль будет для него последним перед продолжительным многомесячным лечением.

Уверены, он вернется к нам здоровым и полным сил. Но пока ему необходимы деньги на лечение. Поэтому просим всех наших зрителей, наших дорогих друзей, купить билеты и прийти на "Клинический случай" 17 октября, получить огромное удовольствие и главное — помочь Рубену Депеляну обрести здоровье", – сказал Хинтба.

Премьерный показ спектакля "Клинический случай">>

Рубен Депелян принят в труппу Государственного русского театра драмы Республики Абхазия в 2007 году. Играет в спектаклях "Рождество в доме Купьелло", "Тартюф", "Пять вечеров", "Примадонны", "Ревизор", "Клинический случай", "Все мои сыновья".