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Премьерный показ спектакля "Клинический случай"

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  • Премьерный показ спектакля Клинический случай
  • Премьерный показ спектакля Клинический случай
  • Премьерный показ спектакля Клинический случай
  • Премьерный показ спектакля Клинический случай
  • Премьерный показ спектакля Клинический случай
  • Премьерный показ спектакля Клинический случай
  • Премьерный показ спектакля Клинический случай
  • Премьерный показ спектакля Клинический случай
  • Премьерный показ спектакля Клинический случай
  • Премьерный показ спектакля Клинический случай
  • Премьерный показ спектакля Клинический случай
  • Премьерный показ спектакля Клинический случай
© Sputnik / Томас Тхайцук
Доктор Мортимер готовится к ответственной речи на открытии конференции неврологов.

Комедийная постановка "Клинический случай" поставлена по мотивам пьесы Рэя Куни "Чисто семейное дело".

Действие спектакля разворачивается в обычной лондонской больнице в преддверии рождества. Два доктора,мистер Мортимер  и мистер Бонни, дружат уже больше двадцати лет и, казалось бы, знают друг о друге все.

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Так было, пока в ординаторской не появилась медсестра Джейн. Она рассказывает доктору Мортимеру о том, что восемнадцать лет назад их отношения подарили жизнь новому человеку. У них есть сын, Лесли.

Доктор Мортимер отказывается от новой роли отца и пытается любым способом убедить в своей "непричастности" коллег и даже зрителя.

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Премьерный показ спектакля Клинический случай
Премьерный показ спектакля "Клинический случай"
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