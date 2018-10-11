Сирийский Парламент ратифицировал Договор о сотрудничестве с Абхазией

Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Парламент Сирийской Арабской Республики ратифицировал Договор о сотрудничестве и дружбе с Абхазией. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу сирийского Парламента.

"Парламент одобрил законопроект, содержащий положение о ратификации Договора о сотрудничестве и дружбе САР с Республикой Абхазия", — говорится в сообщении, опубликованной в Facebook.

Президент Сирии и глава Абхазии подписали Договор о сотрудничестве и дружбе двух стран 4 сентября. Также страны заключили два соглашения: о создании совместного комитета по сотрудничеству в области экономики, торговли, науки, искусства и культуры, и в области облегчения и развития торгового и экономического сотрудничества между странами.

Во вторник парламент САР ратифицировал аналогичный договор с Южной Осетией.

Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая.

Накануне, 28 мая, состоялась трехсторонняя встреча послов Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики и Республики Южная Осетия в Российской Федерации, в ходе которой послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами.

В начале сентября делегация Абхазии посетила Сирию с рабочим визитом.

Первый официальный: визит абхазской делегации в Сирию>>

По итогам переговоров стороны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, межправительственное соглашение по созданию совместного сирийско-абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству, а также межправительственное соглашение в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества.