Впереди бессонная ночь: организаторы готовятся к деловому форуму в Сухуме

Фура с оборудованием, баннерами и стендами, арендованная в Сочи для проведения IX Абхазо-российского делового форума, прибыла в Сухум с задержкой из-за проблем на таможне.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Организаторам абхазо-российского делового форума в Сухуме предстоит бессонная ночь, рассказал корреспонденту Sputnik заместитель директора Госинвестагентства при Министерстве экономики Абхазии Симон Агрба в четверг 11 октября.

"Дело в том, что груз, который приехал к нам из Сочи, задержался на границе, так как возникли проблемы с таможенной декларацией. По этой причине нам пришлось на день переложить отгрузку и, получается, за ночь перед форумом мы не отдыхаем, отсыпаемся, а занимаемся установкой баннеров и подготовкой четырех залов к мероприятию", — пояснил Агрба и подчеркнул, что ночь предстоит бессонная.

Оборудование, баннеры и стенды принадлежат Росконгрессу, который выступает подрядчиками на деловом форуме, и помогают в его организации. По завершению форума весь этот груз вернется обратно в Сочи, добавил Агрба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Подготовка к девятому абхазо-российскому деловому форуму

Несмотря на большой объем работы и сжатых сроков, Агрба пообещал, что все организационные моменты, которыми занимаются около 30 человек, будут решены до начала Абхазо-российского делового форума.

И.о. председателя правления банка "Центр международных расчетов Абхазия" Павел Долгополов был в числе тех, кто пришел посмотреть, где будет расположен их стенд и как идет подготовка к форуму, в котором этот банк примет участие впервые.

"В первую очередь, мы себя представим на этом форуме. На нашем стенде будет размещена информация о нас. Каждый сможет прийти и взять буклеты, где указаны все продукты и услуги нашего банка", — отметил Долгополов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Подготовка к девятому абхазо-российскому деловому форуму

Он добавил, что от форума их банк ожидает интересных предложений, а также возможности определения актуальных вопросов и направлений в Абхазии на сегодняшний день.

Лепехин о IX Абхазо-российском деловом форуме: это будет открытый, честный диалог>>

Подготовка к девятому абхазо-российскому деловому форуму © Sputnik / Томас Тхайцук

Подготовка к девятому абхазо-российскому деловому форуму © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук Подготовка к девятому абхазо-российскому деловому форуму

IX Абхазо-российский деловой форум пройдет в республике 12 октября. Он стал традиционной площадкой взаимодействия экономик Абхазии и Российской Федерации, на нем бизнесмены двух стран подписывают взаимовыгодные соглашения.