Вино, устрицы и сыр с дырочками: "Золотая осень" абхазов в Москве

"Золотая осень" на ВДНХ проходит уже второй день. Посетители абхазского стенда, наконец, дождались дегустации новых абхазских вин, попробовали не только аджику и мед, но и сыр с дырочками, и черноморских устриц.

Анжелика Бения, Sputnik

Как пить вино бесплатно

Франсуа из Бенина (Западная Африка) вместе с другом пришли к абхазскому стенду, чтобы "надигустироваться с размахом". Чтобы разбираться в винах, надо много пробовать самому, – улыбаясь сказал Франсуа. До недавнего времени Франсуа ничего не знал об Абхазии. Как-то на прилавке магазина он увидел абхазские мандарины, с тех пор и начал открывать "страну души".

"Показываю другу, как пить вино бесплатно. Глаза разбегаются, хочется выпить все, но я плохой дегустатор, уже к двадцать пятому рислингу не различаю ароматы. Я учусь на агронома. Естественно, планирую увидеть Абхазию своими глазами. Хочу поехать туда именно осенью, чтобы увидеть создание изысканных винных букетов – сбор урожая и разлив вина", – признался Франсуа.

© Sputnik / Анжелика Бения Агропромышленная выставка "Золотая осень 2018"

Группа студентов из Греции активно интересовалась Абхазией у Чрезвычайного и полномочного посла республики Абхазия в Москве Игоря Ахба. Он рассказал им о греческой диаспоре в Абхазии, об абхазских винах и пригласил их выпить за дружбу двух стран. Еще немного и дегустация греков превратилась бы в пьянку. "Такое вино и сомелье сложно будет сплюнуть в ведерко", – сказала студентка из Греции Нина.

"Мы сегодня впервые узнали об Абхазии. Вкус абхазского вина меня покорил. В Греции сейчас большинство виноделов добавляют в вино воду, чтобы оно не было крепким. В Абхазии, как нам сказали, воду не добавляют, по этой причине у абхазского вина такой насыщенный и яркий вкус", – сказала молодая гречанка.

© Фото : Алексей Стефанов Агропромышленная выставка "Золотая осень 2018"

Мед ел, чачу пил

Помимо многообразия винных сортов в экспозиции также представлен богатый ассортимент других благородных абхазских напитков: шампанское, чача и коньяк.

Большие поклонники абхазской чачи Татьяна и Галина из Москвы берут к важным домашним застольям только абхазскую чачу.

"Отмечаем годовщину свадьбы, не могли сегодня пройти мимо знаменитой абхазской чачи. Взяли ее для мужчин, но и мы собираемся их поддержать. 55 градусов – крепко для нас, но мы будем закусывать абхазскими мандаринами. Еще мы взяли сувенирную аджику. Люблю аджику с сыром, и немного мамалыги", – поделилась Галина.

– Мамалыгу сами варите?

– Умеем варить, прекрасно получается.

– Кто научил ее варить? – удивилась я.

– Абхазские друзья, лет 25 с ними знакомы.

– Гудаутскую мамалыгу, наверное, варите, – спросила я, будучи уверена, что хоть в этом они не разбираются.

– Нет, мы варим без манки, мы не хотим толстеть. Исключительно из кукурузной муки, – удивили меня москвички.

Мои российские коллеги Альбина и Людмила, которые не первый год посещают абхазский стенд, пришли продегустировать новую линейку абхазских вин – распили бутылку пополам.

"Это самый гостеприимный хлебосольный стенд. Уже не дегустируем, упиваемся столовым полусладким. Новое вино. Понравилось. Самые любимые вина "Апсны" и "Лыхны", – сказала Альбина.

Представить себя профессиональным дегустатором и описать вкус нового абхазского вина у Альбины не получилось, она обратилась за помощью к подруге.

Людмила вдумчиво пробовала уже третий стакан. Хлебнув последний глоточек, наконец произнесла «гранатовые нотки», потом добавила "гранат, тмин и ягодные тона".

Помимо вина на стенде традиционно были представлены разные вид абхазского джема и меда.

Студент Аркадий из Москвы никогда не пробовал белый мед. Мед из золотарника он не понял, однако абхазский мед для него пока остается лучшим.

"Каштан горчит, цитрусовый понравился, белый мед для меня странноват. Никогда его не пробовал. Как крем. Я пробовала мед из разных стран, но абхазский мед другой – сказочный и солнечный, как сама республика. Я два раза там был, мед ел, чачу пил (смеется). Видел пасеки и миролюбивых абхазских пчел. Часто привожу домой мед в горшочках", – сказал Аркадий.

© Фото : Алексей Стефанов Агропромышленная выставка "Золотая осень 2018"

Участника Александра из Нижнего Новгорода к абхазскому стенду привел аромат цитрусовых. Александр уверяет, он знает все об абхазских мандаринах.

"Чем же отличаются абхазские мандарины от тех же марокканских или сирийских, – спросите вы, – абхазские без косточек, – отвечу я. И это не все плюсы. Когда мы дети, мы любим все сладкое, потом начинаем любить кисло-сладкое, кислое. Все, что сладко нам вредно, все, что горько – полезно. Сочный, настоящий взрыв вкусов, аж слюну сейчас сглотнул", – поделился Александр.

© Фото : Алексей Стефанов Агропромышленная выставка "Золотая осень 2018"

Амбициозный проект

Абхазский стенд – это не только аджика, вино, мандарины и лимонады, это еще и устрицы.

На площадке абхазского павильона прошла выставка нового проекта. По словам торгового представителя Абхазии в России Олега Барциц черноморские устрицы весьма высоко ценятся на мировом гастрономическом рынке.

"Это амбициозный проект. Его инициаторы – интернациональная по составу группа, которая обратилась к нам с просьбой оценить перспективы развития проекта в Абхазии. Проект представляет уникальный сплав нескольких производств: выращивания устриц, мидий, креветок и так далее. Мы посчитали своим долгом поддержать этот проект на экспертном, административном и информационном уровне. Хочу сказать, что помимо торгового представительства этот проект уже поддерживает российско-абхазский деловой совет", – отметил Барциц.

12 октября новый проект будет презентован на российско-абхазском экономическом форуме в Сухуме.

"Подобный проект может предать серьезный импульс развитию нашей агропромышленной отрасли. Если мы сумеем реализовать его в форме государственно-частного партнерства, нам не будет стыдно за этот проект. Это гарантированный спрос со стороны внешних рынков", – добавил торговый представитель Абхазии в России.

Автор проекта Гурам Делба сообщил, что работа над новым проектом велась три с половиной года. Данный проект, по его словам уникален тем, что это безотходное производство с использованием новейших технологий.

"Были изучены лучшие мировые практики. Бюджет проекта 3, 5 миллиарда рублей. Несколько банков готовы финансировать проект. Окупаемость с учетом строительства – семь лет. Государственно-частное партнерство – только такое сотрудничество. Нельзя достояние народа брать в частные руки и зарабатывать на этом большие деньги. Самое главное, нам нужно понимание и поддержка руководства республики Абхазия и российской федерации", – сказал Делба.

Посетители абхазского павильона были немного удивлены увидеть на абхазском стенде не просто абхазский сыр, а сыр с дырочками абхазского производства.

© Sputnik Анжелика Бения Агропромышленная выставка "Золотая осень 2018"

"Иногда удается привезти домой из Абхазии копченый сыр. Я пробовал все сыро молочные изделия Абхазии, но чтобы в Абхазии производили сыр с дырочками слышу впервые. Очень нежный вкус. Не уступает французскому или итальянскому",– поделился Кирилл из Тулы.

Выступая в качестве успешной площадки для презентации новых отраслевых технологий и товаров «Золотая осень» объединила специалистов, поставщиков, потребителей и ценителей винной продукции. В этом году абхазский стенд посвящен возрождению традиций виноделия и винному производству в республике. Абхазия в этом году представляет на выставке 22 компании-производителя, что вдвое больше чем в прошлом году, добавил торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

"Количество участников с абхазской стороны возросло в два раза. Это говорит о том, что продолжается процесс создания новых производств. Это самое главное, на что мы ориентируемся в своей работе. Должно быть еще больше, что позволит выйти Абхазии в большом объеме на дружественные внешние рынки, прежде всего – рынок России. Нами будут представлены 24 позиции в самых различных номинациях. Во главу угла мы ставим деловую составляющую. Предстоит подписание некоторых соглашений с нашими потенциальными партнерами, с инвесторами России", – сказал Барциц.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», проводимая Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в этом году проходит в 20-й раз. Площадка главного отраслевого форума страны по традиции – территория ВДНХ.

Производители из Абхазии седьмой раз участвуют в этом сельскохозяйственном форуме.

Участие Республики Абхазия в выставке «Золотая Осень 2018» организовано правительством Республики Абхазия, МКДЦ Абхазии и торговым представительством Абхазии в России.

В завершающий день выставки в Кремлевском Дворце съездов пройдет праздничный гала-концерт.