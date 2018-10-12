Завтра начинается сегодня: для делового форума в Сухуме нет "неудобных" тем

О том, какие вопросы задавали журналисты заместителю министра по делам Северного Кавказа Игорю Кошину и министру экономики Абхазии Адгуру Ардзинба по работе IX Абхазо-российского делового форума, который проходит в Сухуме 12 октября, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На пресс-конференции IX Абхазо-российского делового форума абхазских и российских журналистов волновали самые разные вопросы, начиная от результатов работы форума, заканчивая Инвестпрограммой на 2020-2022 годы.

Особый интерес вызвала тема выполнения Абхазией Инвестпрограммы на 2017-2019 годы.

"На сегодняшний день ситуация не выглядит оптимистичной по осваиванию Инвестпрограммы Республики Абхазия. Эти цифры гораздо ниже, нежели по Южной Осетии. В Осетии все идет в рамках заключенных соглашений. В Абхазии у нас есть сложности. До конца текущего года у нас запланировано проведение межправкомиссии с участием абхазской и российской сторон, на которой мы планируем рассмотреть основные принципы формирования следующей Инвестпрограммы. Но, безусловно, мы должны завершить базовые проекты, которые уже начаты, не все объекты будут сданы в 2019 году, они будут переходящими", – сообщил заместитель министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.

По его мнению, Инвестпрограмма в первую очередь должна рассматривать строительство инфраструктуры. Именно она позволит привлекать инвестиции и в дальнейшем развивать экономику.

Необходимо также правильно рассчитать закладываемую в документ сумму.

"Чтобы не получилось так: мы закладываем, условно говоря, сумму в 100%, осваиваем из нее гораздо меньше и постоянно имеем переходящие деньги. Это неэффективное использование финансовых ресурсов, – пояснил Кошин. – Поэтому на МПК будут приняты основные принципы. А дальше в следующем году будем утверждать программу. Чем раньше мы утвердим программу следующей трехлетки, тем быстрее мы приступим к реализации".

Министр экономики Адгур Ардзинба согласился, что в первую очередь нужно решать проблемы инфраструктуры и отметил, что у ведомства есть свое видение контуров будущей Инвестпрограммы.

Клоп и энергетика

Заместитель министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин подчеркнул, что в Абхазии не должно быть проблем с энергетикой, водоснабжением, водоотведением и снабжением собственными продуктами. Но с последним пунктом возникают проблемы. Последние три-четыре года в Абхазии появился мраморный клоп, который уничтожает сельхозпродукцию.

"Мы помним нашу весеннюю эпопею, связанную с мраморным клопом, — напомнил Игорь Кошин. – Она ведь никуда не ушла. Мы тогда настаивали, чтобы физически начали собирать и сжигать клопа. Наши коллеги из Минсельхоза нашли источники финансирования всех этих мероприятий. Что-то удалось сделать, но… Я вам хочу сказать простой пример, мы практически две недели были на мероприятиях, приуроченных к 30 сентября. По пути мы зашли в мандариновые сады, они еще зеленые, но уже вкусные. Вокруг летали не мухи, к сожалению, а клопы. Понимаете, этой проблемой надо заниматься. Это тоже опять же инвестиции. Должны быть собственные продукты".

© Sputnik / Томас Тхайцук Ардзинба об Абхазо-российском форуме: площадка для конструктивной работы

На пленарном заседании в рамках IX Абхазо-российского делового форума бурную дискуссию вызвали вопросы энергетики. Игорь Кошин заметил, что они сложные, но важные.

"Безусловно, сегодня есть достижения руководства Республики Абхазия. Тариф сегодня – 40 копеек. Это здорово. Это реально достижение. Но никто не говорит о потерях, никто не говорит об износе сетей, никто не говорит о собираемости. Вопросы, связанные с модернизацией, почему-то считают, что кто-то должен прийти и что-то сделать. Когда вы узнаете реальную цифру потерь, вы ужаснетесь", – сказал он.

Кошин отметил, что на сегодняшний день весь объем потребляемой электроэнергии невозможно прокачать со стороны подстанции Бзыбь.

"Те 770 миллионов рублей, которые были потрачены российской стороной за два года, 2016 и 2017, ушли в воду. Сегодня, чтобы восстановить основную ЛЭП Абхазии, это 220 километров, нужно порядка двух миллиардов рублей, а мы 700 потратили просто в воздух, об этом никто не говорит, и население в том числе", — подчеркнул Игорь Кошин.

По мнению замминистра по делам Северного Кавказа, именно поэтому возникает много вопросов, которые нужно обсуждать на форумах и находить решения.

"Безусловно, это право абхазской стороны – рассматривать и принимать те или иные ограничения, но мы должны понимать, к чему приведут эти ограничения завтра и что будет послезавтра. А если встанет ИнгурГЭС, которая должна была встать на плановый ремонт весной 2019 года, но перенесли на 2020, где будем брать электроэнергию? Конечно, Россия окажет помощь, но это уйдет в воздух, система-то не изменится, а весь объем прокачать невозможно. Об этом нужно думать уже сегодня", – добавил он.

Результаты форума

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба рассказал журналистами о результатах предыдущих форумов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Финансы и недвижимость: о чем дискутировали на деловом форуме в Сухуме

В 2016 году в рамках делового форума подписали инвестиционные соглашения, которые уже успешно реализованы.

"В том числе одна из реализованных компаний сегодня получила награду. После пресс-конференции мы поедем посещать объекты, которые реализованы в рамках абхазо-российских отношений. В прошлом году на полях форума мы подписали соглашение о поставках инертных материалов в Республику Крым. Поставки начались, работа идет интенсивно. На сегодняшний день в Крым поставлено более 120 тысяч тонн", – сообщил он

Помимо этого, по словам Ардзинба, обсуждаются актуальные вопросы взаимоотношений. Министр экономики заметил, что здесь есть проблемы, но и достижения тоже имеются.

"Поэтому я бы не стал говорить, что форум не имеет прикладного значения. Если говорить про этот год, то пленарное заседание было достаточно живым, обсуждали разные идеи, разные подходы, разные видения экспертов. Безусловно, часть из них ляжет в основу практической реализации наших партнерских отношений в перспективе", – добавил министр.

Игорь Кошин отметил, что на форуме обсуждается структура работы по инвестированию, изменению законодательства, развитию инфраструктуры. Форум он назвал местом, где общаются специалисты, эксперты, инвесторы, руководители страны, министерств и ведомств, которые обсуждают структурные проблемы и находят пути их решения, а также подписываются реальные соглашения и проекты.

Sputnik Абхазия выступает официальным информационным партнером IX Абхазо-российского делового форума.