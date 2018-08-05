Спасти урожай: специалисты рассказали о борьбе с мраморным клопом в Абхазии

Начальник управления сельского хозяйства Гулрыпшского района Рафик Григорян и ведущий агроном Россельхозцентра по Ростовской области Татьяна Пустоветова в интервью на радио Sputnik рассказали о том, как можно спасти урожай от мраморного клопа и насколько вредитель распространен в России.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik. На сегодняшний день все поля и сады обработаны минимум два раза для борьбы с мраморным клопом, сказал в интервью на радио Sputnik начальник управления сельского хозяйства Гулрыпшского района Рафик Григорян.

"Но необходимо еще, так как в августе-сентябре ожидается большое количество вредителя. Тот молодняк, который появился, сейчас растет и нанесет большой вред нашим садам и полям. Поэтому в августе и сентябре нужно провести еще две, а то и три химические обработки. Если сегодня начать химическую обработку, то для клопа создастся самая уязвимая ситуация. Взрослые особи, как правило, быстро ориентируются и улетают, а младшее поколение пока и летать нормально не может и наиболее подвержены ядохимикатам", — добавил он.

© Sputnik Бадри Есиава Удовлетворительно: первые итоги борьбы с мраморным клопом в Абхазии

Герия о безопасности при работе с химикатами от клопа: маска, спецодежда, штиль>>

Благодаря механическому сбору вредителя, его количество стало меньше, подчеркнул Григорян.

"Поэтому мраморный клоп не смог нанести столько вреда, как в 2017 году. Это помогло нам при химической обработке полей и плантаций садов. Гулрыпшский район получил около двух тонн ядохимикатов, которые в основном были розданы населению района, которое обрабатывало свои сады", — сказал Рафик Григорян.

Ведущий агроном Россельхозцентра по Ростовской области Татьяна Пустоветова рассказала, что приехала в республику в мае этого года, когда создавались группы для химической обработки полей и садов.

"Мы ездили по селам, рассказывали людям о том как бороться с вредителем, люди ощутили убыток от мраморного клопа в 2017 году, поэтому наши рекомендации они приняли не в штыки, а как должное. Но у них есть чувство страха к пестицидам, так как привыкли к чистому экологическому продукту", — поделилась она наблюдениями.

Однако, когда людям стали объяснять, как нужно использовать химикаты, они прислушались и провели большую работу по обработке садов, заметила она.

"Я сейчас приехала и побывала в двух районах, уже проведены две обработки, в Очамчырском и Гулрыпшском районах. Мы приезжаем и ведем наблюдения, сейчас идет размножение третьего поколения мраморного клопа за этот год, но у вас очень благоприятный климат, будет и четвертое и пятое поколение", — сказала Татьяна Пустоветова.

Рафик Григорян рассказал, что в тех садах и плантациях, которые прошли химическую обработку, ожидается хороший урожай, проблем не будет.

"Однако те поля и сады, которые не обработаны или обработаны недостаточно, часть урожая потеряют. Но по сравнению с 2017 годом, когда по некоторым культурам где-то 70-80% урожая пропало, в этом году, такого не будет", — заметил он.

Татьяна Пустоветова рассказала, что на побережье Краснодарского края мраморный клоп есть, но это единичные случаи.

"Такого скопления, как в Абхазии, нет, потому что после Лазаревского субтропики заканчиваются. Люди уже оповещены, но пока таких мер не принимают, потому что нет скопления вредителя. А мы наблюдаем и будем готовы, мы уже видим картину, что нас ждет. А она будет и в Краснодарском крае и Ставрополь рядом. Так что вредителя будем встречать во всеоружии", — сказала Татьяна Пустоветова.

Не наломать дров: как с умом травить мраморных клопов>>

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад.

Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам. Так, по данным Общественной палаты, в 2017 году более 70 процентов ореха и до 50 процентов мандаринов было уничтожено мраморным клопом.

В апреле 2018 года из-за вредителя Россельхознадзор на неделю ограничил поставку фруктов и овощей из Абхазии.

Весной 2018 года Россия подключилась к решению проблемы с мраморным клопом в Абхазии. В качестве гуманитарной миссии Россия поставляет в Абхазию феромоновые ловушки, ручные ранцы-опрыскиватели и химические препараты для борьбы с вредителем.