Ксения Сухинова о "Сухумском забеге": это большой праздник

Посол доброй воли Абхазии, победительница конкурса "Мисс Мира 2008" Ксения Сухинова в "Сухумском забеге" пробежит дистанцию в 10 километров.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik, Бадрак Авидзба. "Сухумский забег" — это большой праздник для всех его участников, сказала перед стартом Посол доброй воли Абхазии, победительница конкурса "Мисс Мира 2008" Ксения Сухинова.

"Желаю всем отличного настроения, погода располагает к лёгкой дистанции, я думаю что мы все пробежим с удовольствием. Соревнования проходят в память такой великой даты (25-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов — ред.)", — добавила она.

Ксения Сухинова подчеркнула, что рада находиться среди участников "Сухумского забега", сама она выбрала дистанцию в 5 километров.

Открылись же соревнования символической дистанцией в 1 километр и забег в 2,5 километров открыли соревнования "Сухумский забег".

© Sputnik / Томас Тхайцук "Сухумский забег" стартовал детскими дистанциями

На "Сухумском забеге" представлено несколько дистанций. Дистанция в 25 километров символическая в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 1 километр пробежали дети до 12 лет, 2,5 километра, участники от 8 до 15 лет, 5 километров — от 14 до 90 лет, 10 километров — от 14 до 90 лет и наконец 25 километров — от 18 до 90 лет.

Все участники "Сухумского забега" получат медали символизирующие Победу в Отечественной войне.

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"Сухумский забег" — Run Sukhum проходит в столице 13 октября и приурочен к 25-летию Победы и Независимости Абхазии. Медаль "Сухумского забега" символизирует юбилей победы.

Впервые мероприятие провели в республике 15 октября 2017 года. В нем тогда приняли участие около 300 человек, в мае 2018 года в Сухуме бежало уже более 500 участников.

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