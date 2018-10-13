Сухинова рассказала, почему приняла приглашение участвовать в "Сухумском забеге"

Run Sukhum – это не просто забег, это важное спортивное мероприятие к юбилею Победы и Независимости Абхазии, рассказала в интервью радио Sputnik Посол доброй воли Абхазии, победительница конкурса "Мисс Мира 2008" Ксения Сухинова.

"Пробежать на Кавказе, где чистый горный воздух, еще и по набережной – все пазлы сошлись, и я решила бежать дистанцию в 10 километров. Человеку, который постоянно занимается спортом, особо к забегу готовиться не надо. А для человека, для которого забег проходит в первый раз, конечно, это нелегко. Нужно каждый день выходить на пробежку и со временем увеличивать дистанцию. Если вы бежите в первый раз, не обязательно бежать быстро, главное — поставить цель добежать. А потом следующий марафон уже пройдет легко", — отметила Ксения Сухинова.

Сухумский забег Run Sukhum пройдет в столице 13 октября и будет приурочен к 25-летию Победы и Независимости Абхазии. Посол доброй воли Абхазии, Мисс Мира Ксения Сухинова также выйдет на дистанцию.

Ксения Сухинова о "Сухумском забеге": это большой праздник>>

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