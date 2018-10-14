Более 20 сел Гудаутского района принимают участие в празднике урожая, который проходит на Лыхнаште 14 октября.

СУХУМ, 14 окт — Sputnik, Сария Кварацхелия. Праздник урожая начался на Лыхнаште, сообщает с места события корреспондент Sputnik.

Более 20 сел Гудаутского района принимают в нем участие. Крестьяне представили на суд гостей дары осени.

"Все участники праздника уже выставили свою продукцию. Сегодня здесь и молодое вино, и фрукты, которые уже успели собрать. В 14:00 комиссия приступит к оцениваю сел. Выделившиеся села получат грамоты и памятные подарки", — рассказал начальник управления сельского хозяйства Гудаутского района Юрий Кварацхелия.

Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, родился Нестор Лакоба и виднейший кавказский ученый Георгий Дзидзария. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы.

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Праздник урожая ежегодно проводят на Лыхнаште. В этот день наездники состязаются в верховой езде, хореографические и вокальные ансамбли представляют свои концертные программы. Практически все блюда готовятся прямо на глазах участников гуляний.

В 2017 году в празднике урожая приняли участие более 20 сел Гудаутского района и 18 частных предприятий.