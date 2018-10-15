Праздник урожая и молодого вина: сельчане представили дары осени на Лыхнаште

О том, как прошел праздник сельских жителей на Лыхнаште, какой выдался урожай в этом году, какие изыски национальной кухни представили крестьяне, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

— Бзиала шәаабеит, ҽаанабзиала! (Добро пожаловать, с праздником! – ред) Отведайте молодого вина "амачар", — встречает глава села Мгудзырхуа Беслан Агрба.

Именно с их дворика, который расположился в начале экспозиции, мы начинаем свое маленькое путешествие в мир гастрономических изысков на празднике урожая в селе Лыхны.

Жители Мгудзырхуа уже успели собрать виноград и сделать из него молодое вино. Но удивить гостей они решили не ароматным напитком – его и так на празднике урожая в изобилии – а сосудом, в котором они привезли вино.

"Вино мы сделали на днях, прямо в чане и привезли его, – рассказывает сельчанка и со стаканом направляется к чану. – Дни выдались теплые и солнечные, мы подумали, чего ждать? Собрали виноград и сделали мачар".

Вино у жителей Мгудзырхуа получилось сладкое. Первая неделя – почти виноградный сок. Для крепости нужно еще выдержать.

В соседнем дворике расположился Хуап. Мужчины оттуда – прославленные охотники. И на праздник урожая они привезли с собой шкуры диких животных и старинные охотничьи ружья.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник урожая и молодого вина на поляне Лыхнашта

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник урожая и молодого вина на поляне Лыхнашта

— Можно мне посмотреть вот это ружье, — спрашивает турист у сельчанина.

— Конечно, — отвечает тот и снимает со стены одноствольное ружье, которому пошла уже третья сотня лет.

В импровизированных кухнях суетятся женщины. Быстрыми и отточенными движениями они выкладывают на тарелки угощения и предлагают попробовать национальную кухню.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник урожая и молодого вина на поляне Лыхнашта

Аиладж, ашә чашә (сыр в сыре – прим.), индейка по-абхазски, ачапа (закуска с орехом – ред.). Практически каждое село представило свою версию национальной кухни, у каждого свой особый рецепт и особое оформление, которыми они охотно делятся со всеми.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник урожая и молодого вина на поляне Лыхнашта

Кто-то фрукты и сухофрукты предлагает в плетеных корзинках, кто-то освоил карвинг и предлагает корзиночки из дыни и арбуза, а кто-то подает угощения в раритетной бронзовой посуде, которой более 200 лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник урожая и молодого вина на поляне Лыхнашта

Апацха и бык на вертеле

В центре поляны, рядом с руинами княжеского дворца, расположилась настоящая абхазская апацха. За нее отвечали хозяева праздника – жители Лыхны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник урожая и молодого вина на поляне Лыхнашта

Лыхненцы традиционно зарезали молодого быка и зажарили его на вертеле. Для туристов это диковинка, торопятся угоститься мясом, приготовленным так необычно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник урожая и молодого вина на поляне Лыхнашта

— Я впервые вживую такое вижу. Раньше только по телевизору. Очень зрелищно и очень вкусно! – восклицает Владимир из Саратова, который отдыхает в Абхазии с семьей.

В апацхе лыхненцы повесили гирлянды из сушеного острого перца, косы чеснока, виноградные гроздья, аджинжух и даже живых перепелек в сетке, которых ночью поймали юные охотники.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник урожая и молодого вина на поляне Лыхнашта

Только отошли от лыхненцев, как к себе зазывают жители Звандрипша. Здесь директор сельской школы Джума Габуния в национальной одежде встречает с рогом вина и абхазскими тостами.

— Ҽаанабзиала! (С праздником всех – ред.) Праздник, который проводится на великой Лыхненской поляне, исстари имеет огромное значение для всех абхазов. Пусть Бог оберегает наши традиции и наше Апсуара! – произносит он и очень эффектно опустошает рог.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник урожая и молодого вина на поляне Лыхнашта

Праздник на любой вкус

На Лыхнаште уже стало традицией удивлять не только национальной кухней и вином, но и песнями, плясками, конными играми.

Посередине поляны отвели место для национальных спортивных игр. Организаторы призывают всех гостей попробовать свои силы. Самым популярным развлечением стало метание копья.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник урожая и молодого вина на поляне Лыхнашта

В этом году свою программу предложили лучники из клуба "Афырхы". Соревновались между собой и дали пострелять всем желающим.

Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, родился Нестор Лакоба и виднейший кавказский ученый Георгий Дзидзария. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы.