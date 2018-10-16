Международный турнир по вольной борьбе проходит в Гудауте

В XXV Международном турнире имени чемпиона Европы и СССР, мастера спорта международного класса Раша Хутаба участвуют спортсмены из всех районов Абхазии, а также из Адыгеи, Северной Осетии, Краснодарского края и Тулы.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. XXV Международный турнир имени чемпиона Европы и СССР, мастера спорта международного класса Раша Хутаба проходит в Гудауте 16 и 17 октября, рассказал на радио Sputnik главный тренер сборной Абхазии по вольной борьбе Джарназ Бения.

"В турнире участвуют команды из Гагры, Ткуарчала, Сухума, Гала, Очамчыры и, конечно, Гудауты. Весовые категории среди взрослых – от 65 до 125 килограммов, а также юноши 15-17 лет в весовых категориях 45-60 килограммов. В первый день турнира приняли участие до 100 спортсменов", – поделился подробностями Джарназ Бения.

Победители турнира будут награждены кубками, медалями и грамотами.

Первый Международный турнир имени Раша Хутаба состоялся после окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Турнир постепенно расширялся и стал собирать большое количество спортсменов со всего постсоветского пространства.

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Раш Хутаба — чемпион Европы и СССР, мастера спорта международного класса. Сегодня он возглавляет Федерацию вольной борьбы Абхазии.