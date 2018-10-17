Кадыров прокомментировал митинги в Ингушетии против договора о границе с Чечней

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает абсолютно неприемлемыми попытки осложнить ситуацию вокруг темы границы между Чечней и Ингушетией и вбить клин между народами, передает РИА Новости.

Парламенты Чечни и Ингушетии ратифицировали соглашение о границе. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. Власти Ингушетии с 8 октября санкционировали митинг, который проводится на новой площадке в Магасе — возле здания национальной телерадиокомпании.

"Сегодня на расширенном совещании мы обсудили меры по реализации соглашения… Мы видим отдельные попытки раздуть ситуацию вокруг этой темы и вбить клин между нашими народами. Это абсолютно неприемлемо и бесполезно. Чеченцы были, есть и останутся братьями ингушей, несмотря на усердия отдельных лиц", — написал глава Чечни в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, Кадыров выразил благодарность Евкурову за твердую позицию в решении этого вопроса. Глава Чечни подчеркнул, что граница проведена между двумя субъектами, а не братскими народами.

"Любой житель Ингушетии может чувствовать себя в Чечне как дома, вести бизнес, строить, выбрать место жительства. Уверен, что такую точку зрения разделяют и в соседней республике", — написал он.

Кадыров отметил, что на совещании была затронута тема строительства и содержания автомобильных дорог на приграничных с территориях.

"Это позволит благоустроить и сделать доступными объекты культурного наследия, принять исчерпывающие меры по обеспечению их сохранности. Минавтодору ЧР даны соответствующие поручения", — уточнил он.

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Ранее стало известно, что 17 октября в Магасе под председательством главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова состоится заседание комиссии по взаимодействию с органами государственной власти Чеченской республики по вопросам определения границы между Ингушетией и Чечней с участием членов оргкомитета проходящего в регионе митинга. В пресс-службе руководителя региона отметили, что на заседании будут рассмотрены вопросы разработки и правоприменения ряда нормативных актов, в том числе намеченных к реализации до конца 2018 года.