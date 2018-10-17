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Автогонщик Дмитрий Гвазава

Дмитрий Гвазава может досрочно выиграть Кубок России Mitjet

© Фото : Sergey Savrasov
В Абхазии
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В рамках пятого этапа Кубка России 20 октября состоятся тестовые заезды и практика, квалификация и две гонки пройдут 21 октября.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава по итогам пятого этапа Кубка России Mitjet, который состоится на сочинском автодроме, может досрочно выиграть Кубок.

"Должно быть все хорошо, сегодня вечером отправляемся в Сочи, и завтра уже будут тесты, все будут готовиться к предстоящей гонке. Надеюсь, что получится досрочно выиграть Кубок России на этом этапе, для этого нужно выиграть две гонки пятого этапа", — рассказал Дмитрий Гвазава.

Продолжительность гонок составляет 20 минут плюс один круг. Лидер Кубка России в этом году — Дмитрий Гвазава, он победил на четырех предыдущих этапах.

Дмитрий Гвазава
© Facebook/Mitjet Series Russia
Дмитрий Гвазава выиграл третий этап Mitjet в Нижнем Новгороде
"Всего будет шесть этапов, две худшие гонки вычитаются, если я сейчас выигрываю, то следующий шестой этап в принципе могу и не ехать", — говорит автогонщик.

На втором месте в общем зачете в категории PRO идет Антон Немкин.

Класс Mitjet 2L зародился во Франции в 2012 году. Сегодня Mitjet 2L широко распространен во Франции, Италии, Германии, России и США. В гонках принимают участие более 40 машин.

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Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машин класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.

Теги:
победители, Дмитрий Гвазава, Россия, Абхазия


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