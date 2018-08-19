"Рыцари" асфальта: автогонки Mitjet 2L в объективе

Восхождение Дмитрия Гвазава на пьедестал победителей в гонках Mitjet 2L было стремительным. Карьеру он строит уже на протяжении почти трех лет и за это время Дмитрий шаг за шагом приближался к заветной цели.

В августе 2016 года Гвазава становится обладателем Кубка России по автогонкам Mitjet 2L и с того дня он вошел в число фаворитов в этом виде спорта. В сезоне 2018 года, который еще не завершен, он уже одержал восемь побед из восьми. Впереди заезд на автодроме в Сочи и V этап Кубка.

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Класс Mitjet 2L зародился во Франции в 2012 году. Сегодня Mitjet 2L широко распространен во Франции, Италии, Германии, России и США. В гонках принимают участие более 40 машин.

Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машин класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.