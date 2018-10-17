Абхазка вышла в финал конкурса красоты "Королева Кавказа"

Конкурс красоты и талантов "Королева Кавказа", в котором принимает участие девушка из Абхазии, проходит в Нальчике 17 октября.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сабрина Пкин из Абхазии вышла в финал конкурса красоты и талантов "Мисс Кавказа", сообщила корреспонденту Sputnik сама участница.

"Представляю Абхазию в конкурсе "Королева Кавказа". Здесь много девушек с Северного Кавказа", – рассказала Сабрина Пкин.

Участница из Абхазии уже прошла два отборочных этапа, где она представила абхазский танец и песню.

"Из 13 номеров прошли лишь пять, и мой номер прошел первым. Во втором этапе нужно было представить Национальную форму и национальное блюдо. Национальный костюм у меня был княжеским. Из блюд приготовила курицу, ачашв, асыдзбал, арашых, также презентовала аджику, вино, мандарины, фейхоа, гранат", – добавила она.

17 октября в 19:00 состоится финал "Королевы Кавказа", где Сабрина Пкин покажет свой творческий номер и станцует абхазский танец.

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Конкурс красоты и талантов "Королева Кавказа", в котором принимает участие девушка из Абхазии, проходит в Нальчике 17 октября. Победительница конкурса в течение всего года обязуется участвовать в благотворительных акциях, которые направлены на поддержку национальной культуры.