В результате взрыва в Керчинском коледде погибло 19 человек, еще около пятидесяти пострадали.

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. МИД Абхазии выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в Керчи 17 октября, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в сообщении.

В столовой колледжа в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, в среду 17 октября. По словам очевидцев, за взрывом последовала стрельба. Организатором нападения оказался студент этого же учебного заведения, который покончил собой после взрыва.

© Sputnik / Илья Питалев Следственный Комитет России квалифицировал взрыв в Керчи как теракт

По последним данным, в результате взрыва погибло 19 человек, еще около пятидесяти пострадали.

По поручению президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева министр здравоохранения России Вероника Скворцова срочно вылетела в Керчь, чтобы на месте координировать медицинскую помощь пострадавшим в результате взрыва.

РИА Новости также сообщает, что следователи уже приступили к допросу свидетелей и очевидцев взрыва в керченском колледже, изучают видео с камер наблюдения.

Также сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД.