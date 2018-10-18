"Свалка" в головах: во что сухумчане превращают свой город

О том, какое санитарное состояние сегодня в Сухуме, достаточно ли контейнеров для мусора в столице и почему жители некоторых домов выбрасывают отходы из окон своих домов, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

В 1950 году Моссовет признал Сухум самым чистым городом в Советском Союзе. Столицу Абхазии по этому случаю наградили башенными часами.

Мусор под домом

Решив понять, насколько чисто в Сухуме, изначально мы поездили по центральным улицам, и, если не брать в расчет, что можно увидеть брошенную бумажку, фантик, окурок или россыпь шелухи от семечек, в целом нельзя сказать, что город замусорен. По крайней мере, в центральной его части. Спецавтохозяйство опустошает большие контейнеры дважды в день.

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Но стоит отъехать от центра в Старый поселок и Новый район, картина резко меняется. Мусор собран в кучи или беспорядочно разбросан, кое-где видны следы кострищ, где-то его сжигают на месте. В одном из домов Старого поселка на улице Назадзе ситуация и вовсе не поддается объяснению. Контейнер стоит в какой-то сотне метров от пятиэтажки, но почему-то жители предпочитают сбрасывать пакеты с мусором и прочий бытовой хлам прямо со своих балконов. Этим "добром" усеяны все заросли и деревья под окнами.

© Sputnik Бадрак Авидзба Мусор который люди сбрасывают прямо под окна своего дома

"Мы живем напротив этого пятиэтажного дома, у нас частное жилье, выходя на улицу, первое, с чем встречаемся, — это запах мусора. У меня растут внуки, которые играют в этом дворе, рядом вы видите, устроили настоящую свалку, мы опасаемся, что испарения, которые выделяет мусор, могут быть опасны для них", — возмущается Люся Авидзба.

Ее поддержала другая жительница, по ее словам, они недавно за свой счет привезли большой контейнер и предложили жителям пятиэтажки разгрести мусор перед своим домом, попытка оказалась тщетной.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn Сор из избы: куда Абхазии девать отходы

Под стихийный "мусорный полигон" обитатели многоквартирного дома приспособили и единственный свободный земельный участок во дворе. Люся Авидзба говорит, что это место идеально подошло бы под детскую площадку. По ее мнению, будь она здесь, то это было бы местом для детских игр, и никому в голову не пришла бы мысль здесь гадить.

Проехав за несколько сот метров от "пяточка" на Старом поселке, мы обнаружили собранную кучу мусора, она лежала на обгоревших остатках отходов, видимо, ждут, когда накопится побольше, чтобы запалить очередной костер. Необъяснимо, но специальный контейнер стоит недалеко от этого "крематория".

© Sputnik Бадрак Авидзба Стихийная свалка на старом поселке

"Есть, конечно, люди, которые выбрасывают мусор как положено, в контейнеры, но, к сожалению, есть жители, которые не заботятся о чистоте и кидают пакеты с мусором прямо из своих окон", — негодует местная жительница Римма Жиба.

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Председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия рассказал, что на сегодня санитарное состояние столицы стало намного лучше, чем было раньше.

"Спецавтохозяйство старается оперативно реагировать на все вызовы, самая важная проблема у нас со свалкой. Коммунальное управление убирает мусор два раза в день, утром и вечером", — рассказал он.

По его словам, количество урн и контейнеров в городе будет только увеличиваться.

"Партия евро-контейнеров пришла, и еще заказано, есть две современные машины, которые занимаются уборкой мусора", — отметил Пилия.

Но закупить мусорные контейнеры для столицы — это только полдела. Его еще надо установить так, чтобы место устраивало всех.

"Вообще, очень тяжело найти нормальное место для установки контейнеров, я сам не раз был свидетелем, когда жители просили установить мусорный контейнер, мы пришли устанавливать, вышли другие соседи, которые сказали, что это очень близко к ним и что контейнер нужно убрать", — рассказал Пилия.

© Sputnik Бадрак Авидзба Мусор в городе

Подобные споры происходят часто, но, даже когда контейнер занимает свое место, мусор почему-то идет мимо "кассы".

"Я всегда говорил, что мусор не приходит с осадками, бросают люди, которые проживают в городе, это вопрос воспитания, этики. Вместе с тем ситуация становится лучше, чем это было раньше", — уверен председатель Горсобрания.

Константин Пилия видит единственный выход в штрафовании тех, кто выбрасывает мусор где попало, но признает, что вычислить тех, кто это делает, крайне сложно. Он добавил, что до тех времен, когда Сухуму были подарены часы как самому чистому городу, сегодня очень далеко.