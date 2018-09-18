Это любовь: как доказать делами преданность своему городу

Как выразить любовь к своему городу? Если ты не поэт, который может посвятить городу душевные строки собственного сочинения. И не художник, изображающий на холсте живописные улочки, залитые солнцем или дождем. Не одарен талантом сочинить о городе песню или изобразить его в камне, тем самым прославив на многие годы, рассуждает колумнист Sputnik.

Наше отношение к городу — неравнодушное, бережное, участливое — и есть искреннее проявление этой любви.

Сколько среди нас живет неравнодушных к городу людей! Один превратил свой двор в маленький дендрарий, а потом взял и очистил русло реки рядом с домом и побелил деревья вокруг. Чей-то родитель починил сломанную лестницу на детской площадке, не дожидаясь, пока отреагируют коммунальные службы. Моя соседка посадила у забора вьющуюся розу, и теперь мы всем домом любуемся пышными зарослями. Сердобольные люди подобрали на улице щенков, погибавших от голода, а потом решили собственными силами организовать первый в республике приют для бездомных животных.

А есть и другие: те, кто оставляет мусор на пляже, обрывает цветы, сбрасывает отходы в речки. Дети таких родителей легко могут сорвать игрушки с новогодней елки, установленной на площади, засыпать обертками детскую площадку, испортить надписями лавочки или на спор запустить камнем в фонарь. Любая инициатива по благоустройству двора, улицы или города таких персонажей, как правило, раздражает и дает очередной повод отругать власть и коммунальные службы за бездействие или, наоборот, отчаянно раскритиковать "глупую" идею — "у нас что, проблем больше нет?".

Может, власти порой и бездействуют. Ну, а мы? Разве не мы здесь живем? Ведь это парадокс: каждый хочет жить в красивом ухоженном городе, а многие ленятся сделать пару шагов до ближайшей урны. Почему один человек равнодушно проходит мимо проблем города, а другой готов откликнуться?

Помните у Льва Толстого в "Войне и мире"? Андрей Болконский — не причинять зла, Пьер Безухов — делать добро. Не причинять зла значит не сорить, не ломать, не крушить, не донимать соседей скандалами, платить вовремя за коммунальные услуги.

Делать добро — активно участвовать в городских социальных проектах, быть волонтером. Это посаженное дерево, подобранный мусор, покрашенный забор, разбитая во дворе клумба, спасенные бездомные коты и собаки. Когда человек нацелен на созидание, он уже не будет постоянно ругать и огульно критиковать все и вся. Потому что понимает, что любить город на деле, а не на словах — сложнее.

Набережная Сухума глазами любимых художников>>

На днях, гуляя с ребенком по одной из сухумских улиц, я зацепила колесом коляски крышку люка, которая, видимо, была плохо закреплена, и, сдвинувшись, с грохотом откатилась. Я стала пытаться вернуть ее на место. Мой малыш, пыхтя, старался мне помочь. Двое прохожих тем временем прошли мимо, а третий, заметив нашу возню, подбежал и надвинул крышку на люк. Придавил ее каким-то валуном для верности. Буквально за полминуты выяснил номер телефона сухумского "Водоканала" и позвонил – там пообещали выехать по адресу и все закрепить. Получается, что на двоих равнодушных обязательно найдется третий — неравнодушный. И это вселяет надежду. Из маленьких добрых дел обязательно "вырастет" уютный, чистый, ухоженный город — Сухум, Гудаута, Гагра, Очамчыра, Ткуарчал, Гал, Пицунда или Новый Афон. Список можно продолжить.