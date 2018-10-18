Пресечена попытка крупной контрабанды сигарет из Абхазии в Россию

Незадекларированная табачная продукция, которую пытались провести из Абхазии в Россию, была изъята сотрудниками Погрануправления ФСБ России.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Более 2 500 пачек сигарет, спрятанных в тайниках фургона, конфисковали на российско-абхазской границе, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю в четверг 18 октября.

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В ходе первичного осмотра фургона пограничники нашли около двухсот пачек сигарет и 230 блоков табачного изделия в двух других тайниках в полу машины.

"Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда пограничники совместно с сотрудниками таможни пресекли нелегальный ввоз в Россию крупной партии табачной продукции. По последнему факту, когда в рейсовом автобусе было выявлено свыше 3 тысяч блоков сигарет на общую сумму почти 1 миллион рублей", — говорится в сообщении.

Вся табачная продукция изъята сотрудниками таможенного поста. Проводится проверка.