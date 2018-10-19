"Личный кабинет налогоплательщика" появился на сайте МНС Абхазии

СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. На официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия запущен новый электронный сервис "личный кабинет налогоплательщика", сказал в интервью Sputnik пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Абхазии Георгий Габуния.

"Появление этой функции связано с очень кропотливой работой. "Личный кабинет налогоплательщика" направлен на облегчение работы налогоплательщика в части отслеживания своих платежей, начислений, штрафов, пени, если таковые имеются", — сообщил он.

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По его словам, раньше состояние карточки лицевого счета, в которой отражаются все операции – уплата, начисления, задолженности налогоплательщик мог проверить, лишь обратившись в Министерство по налогам и сборам.

"То есть в ручном режиме инспектор мог распечатать данные, касающиеся данного предпринимателя, и предоставить ему. Сегодня же мы предоставили возможность предпринимателям осуществлять это в режиме онлайн", — говорит Габуния.

Для того, чтобы следить за своим лицевым счетом в режиме онлайн, пользователь должен завести свой личный кабинет.

"Логином для входа в свой личный кабинет является ИНН этого предпринимателя, а пароль нужно получить в инспекции по месту постановки на налоговый учет. То есть программа автоматически генерирует пароль, налогоплательщику этот пароль предоставляется и он в дальнейшем может пользоваться и отслеживать ситуацию с налогами", — подчеркнул пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Абхазии.

При обращении в налоговый орган при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Индивидуальный предприниматель для получения пароля также вправе обратиться к курирующему налоговому инспектору по участку.

Габуния также отметил, что создание "личного кабинета" на сайте ведомства — результат комплексной работы, связанной с заменой бланков ИНН.