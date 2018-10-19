21:45 19 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.81
  • EUR75.32
Поиск
Сайт министерства по налогам и сборам

"Личный кабинет налогоплательщика" появился на сайте МНС Абхазии

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
10 0 0

Создание "личного кабинета налогоплательщика" на сайте ведомства - результат комплексной работы, связанной с заменой бланков ИНН.

СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. На официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия запущен новый электронный сервис "личный кабинет налогоплательщика", сказал в интервью Sputnik пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Абхазии Георгий Габуния.

"Появление этой функции связано с очень кропотливой работой. "Личный кабинет налогоплательщика" направлен на облегчение работы налогоплательщика в части отслеживания своих платежей, начислений, штрафов, пени, если таковые имеются", — сообщил он.

IX Абхазо-российский деловой форум в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Лучший круглый стол: банковский сектор Абхазии обсудили в Сухуме

По его словам, раньше состояние карточки лицевого счета, в которой отражаются все операции – уплата, начисления, задолженности налогоплательщик мог проверить, лишь обратившись в Министерство по налогам и сборам.

"То есть в ручном режиме инспектор мог распечатать данные, касающиеся данного предпринимателя, и предоставить ему. Сегодня же мы предоставили возможность предпринимателям осуществлять это в режиме онлайн", — говорит Габуния.

Для того, чтобы следить за своим лицевым счетом в режиме онлайн, пользователь должен завести свой личный кабинет.

"Логином для входа в свой личный кабинет является ИНН этого предпринимателя, а пароль нужно получить в инспекции по месту постановки на налоговый учет. То есть программа автоматически генерирует пароль, налогоплательщику этот пароль предоставляется и он в дальнейшем может пользоваться и отслеживать ситуацию с налогами", — подчеркнул пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Абхазии.

При обращении в налоговый орган при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Индивидуальный предприниматель для получения пароля также вправе обратиться к курирующему налоговому инспектору по участку.

Габуния также отметил, что создание "личного кабинета" на сайте ведомства — результат комплексной работы, связанной с заменой бланков ИНН.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бокалы с алкоголем
    Оставили без поддержки

    В Канаде остановили программу моральной поддержки войск после того, как экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальных домогательствах во время поездки в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Консерваторы, фас!

    Грибаускайте может не опасаться, что после ее ухода градус антироссийской риторики в Литве снизится: члены "Союза Отечества" уже готовы принять эстафету.

  • Семейное насилие
    Невольничий рынок

    В Молдове регистрируются сотни преступлений, связанных с продажей людей. Как жители республики становятся жертвами незаконного бизнеса - в материале Sputnik.

  • Футбол, архивное фото
    В поле воин

    Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.

  • Книги
    Русская классика

    Собрание шедевров русской литературы на узбекском языке в 100 томах планируют выпустить в Узбекистане.

  • Советские денежные знаки
    Назад в СССР

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала финскому изданию о советских зарплатах и русских кибератаках.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Фотовыставка Неестественный отбор
"Неестественный отбор": о чем молчат животные
Видео с места взрыва на заводе под Петербургом
Взрыв на заводе пиротехники в Санкт-Петербурге
Теракт в Керчи
Трагедия в Керчи

Соцсети

Sputnikabkhazia