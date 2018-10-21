Лакмусовая бумажка депрессии: как распознать и победить осеннюю хандру

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"Депрессия – психическое расстройство, – объясняет она. – Основные симптомы – пониженное настроение, возможно, без причины, утрата способности радоваться, то есть то, что тебя радовало буквально вчера сегодня тебя уже не радует, потеря интереса. Если человек не страдает этим и абсолютно здоров, то депрессия не возникает с приходом осени. То есть предпосылки должны быть до того. Осень – это просто лакмусовая бумажка, которая проявила те или иные проблемы".
От хандры к депрессии
Если у человека сменяется эмоциональный фон, отпадает желание общаться с людьми, нарушается режим сна и появляется физическая вялость, то это еще не значит, что у него депрессия. По словам психолога, это может быть просто хандрой, которая пройдет через три-четыре дня. Но, если уж плохое настроение затягивается, то уже человеку стоит забеспокоиться и недооценивать свое состояние нельзя.
"Когда состояние не изменилось, а только усугубилось спустя пять дней, тогда нужно обращаться к людям, которые могут помочь. Либо психолог, либо психотерапевт, либо психиатр", – считает Ладария.
Если же человек не желает обращаться к специалистам и самостоятельно хочет выбраться из этого состояния, то в первую очередь, надо думать о режиме питания: употреблять больше бананы и финики, которые выделяют в человеческом организме эндорфины, есть горький шоколад, пить кофе, какао. А вот алкоголь, по мнению психолога, не выход из депрессии. Это только усугубит ситуацию.
Победить негативные настроения можно и занятия творчеством. Например, рисование, вязание, лепка. Все это, по словам специалиста, поможет меньше думать о том, как все плохо.
"Иначе можно просто усугубить состояние и потом уже только с помощью врача выходить из ситуации, – уверена Анжела Ладария. – А вообще нужно из депрессии тянуть себя за уши, иначе она тебя засосет. Нельзя недооценивать депрессию. Она может довести даже до суицида".
Если депрессия приняло затяжной характер, то нужно обратиться к психологу. Каждый специалист использует разные методики, начиная гештальт-терапией и завершая бихевиоральной. Психотерапевты помогают найти в себе собственные ресурсы, чтобы человек вышел из этого состояния. Если и специалист не помогает, то уже нужно прибегать к медикаментозному лечению.
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В целом же, по мнению специалиста, в Абхазии пока рано говорить об осенней депрессии. Хоть световой день стал короче, но теплые, солнечные дни продолжаются, что благотворительно влияет и на эмоциональный фон.