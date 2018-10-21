Лакмусовая бумажка депрессии: как распознать и победить осеннюю хандру

О том, как выявить и победить депрессию и осеннюю хандру, что стоит делать, а чего нет, рассказала на радио Sputnik психолог Сухумского дома юношества Анжела Ладария.

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Осенью меняется природный режим: световой день становится короче, снижается общий тонус человека, остро чувствуется сонливость и упадок сил. Именно в это время люди страдают сезонной хандрой. Виной всему, как считают психологи, смена теплого климата на прохладный осенний. При этом, психолог Сухумского дома юношества Анжела Ладария считает, что нельзя связывать плохое настроение и апатию только с погодными условиями. Депрессией страдают только те люди, которые предрасположен к таким настроениям.

"Депрессия – психическое расстройство, – объясняет она. – Основные симптомы – пониженное настроение, возможно, без причины, утрата способности радоваться, то есть то, что тебя радовало буквально вчера сегодня тебя уже не радует, потеря интереса. Если человек не страдает этим и абсолютно здоров, то депрессия не возникает с приходом осени. То есть предпосылки должны быть до того. Осень – это просто лакмусовая бумажка, которая проявила те или иные проблемы".

От хандры к депрессии

Если у человека сменяется эмоциональный фон, отпадает желание общаться с людьми, нарушается режим сна и появляется физическая вялость, то это еще не значит, что у него депрессия. По словам психолога, это может быть просто хандрой, которая пройдет через три-четыре дня. Но, если уж плохое настроение затягивается, то уже человеку стоит забеспокоиться и недооценивать свое состояние нельзя.

"Когда состояние не изменилось, а только усугубилось спустя пять дней, тогда нужно обращаться к людям, которые могут помочь. Либо психолог, либо психотерапевт, либо психиатр", – считает Ладария.

Если же человек не желает обращаться к специалистам и самостоятельно хочет выбраться из этого состояния, то в первую очередь, надо думать о режиме питания: употреблять больше бананы и финики, которые выделяют в человеческом организме эндорфины, есть горький шоколад, пить кофе, какао. А вот алкоголь, по мнению психолога, не выход из депрессии. Это только усугубит ситуацию.

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Еще один способ преодолеть депрессию – занятия спортом. Если трудно заниматься йогой или фитнесом в спортзале, то можно заменить это регулярными прогулками. Главное – много двигаться.

Победить негативные настроения можно и занятия творчеством. Например, рисование, вязание, лепка. Все это, по словам специалиста, поможет меньше думать о том, как все плохо.

"Иначе можно просто усугубить состояние и потом уже только с помощью врача выходить из ситуации, – уверена Анжела Ладария. – А вообще нужно из депрессии тянуть себя за уши, иначе она тебя засосет. Нельзя недооценивать депрессию. Она может довести даже до суицида".

Если депрессия приняло затяжной характер, то нужно обратиться к психологу. Каждый специалист использует разные методики, начиная гештальт-терапией и завершая бихевиоральной. Психотерапевты помогают найти в себе собственные ресурсы, чтобы человек вышел из этого состояния. Если и специалист не помогает, то уже нужно прибегать к медикаментозному лечению.

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В целом же, по мнению специалиста, в Абхазии пока рано говорить об осенней депрессии. Хоть световой день стал короче, но теплые, солнечные дни продолжаются, что благотворительно влияет и на эмоциональный фон.