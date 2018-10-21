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Автогонщик Дмитрий Гвазава

Дмитрий Гвазава финишировал вторым в первом заезде Mitjet в Сочи

© Фото: Facebook/Mitjet Series Russia
В Абхазии
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Пятый этап Кубка России Mitjet, который состоит из двух заездов, проходит в Сочи 21 октября.

СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава финишировал вторым в первом заезде пятого этапа Кубка России Mitjet в Сочи.

По результатам тестовых гонок, Гвазава стартовал 11-м. Но вскоре обогнал своих соперников и закрепился на второй строчке.

Автогонщик Дмитрий Гвазава
© Фото : Sergey Savrasov
Дмитрий Гвазава может досрочно выиграть Кубок России Mitjet

Гонка длилась 20 минут и плюс один круг. Несмотря на то, что Дмитрий Гвазава финишировал не первым в заезде пятого этапа, он продолжает лидировать в общем зачете Mitjet-2018. 

Второй заезд пятого этапа Кубка России Mitjet состоится вечером 21 октября.

Класс Mitjet 2L зародился во Франции в 2012 году. Сегодня Mitjet 2L широко распространен во Франции, Италии, Германии, России и США. В гонках принимают участие более 40 машин.

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Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машин класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.

Теги:
гонки, Дмитрий Гвазава, Сочи, Россия, Абхазия


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