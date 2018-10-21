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Дмитрий Гвазава

В шаге от Кубка: Дмитрий Гвазава выиграл втрорую гонку пятого этапа Mitjet

© Фото: motorsport
В Абхазии
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Пятый этап Кубка России Mitjet, который состоит из двух заездов, прошел в Сочи 21 октября.

СУХУМ, 21 окт — Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава выигал вторую гонку пятого этапа Кубка России Mitjet 2L на автодроме в Сочи в воскресенье 21 октября.

Первую гонку пятого этапа Дмиторий Гвазава начал на 11 месте по результатам тестовых гонок. Но вскоре обогнал своих соперников и закрепился на второй строчке. А во второй гонке Гвазава финишировал на пером месте.

"Были всякого рода обстоятельства в первой гонке, помимо того, что была замена колес, на старте развалилось сцепление. Был достаточно нервный старт и сама гонка прошла не так как мне хотелось бы, но в целом доволен результатом. Естественно доволен и второй гонкой и как сложился уйкенд в целом для команды и для меня", — подчеркнул автогонщик.

На втором месте финишировал Михаил Макаровский, а бронзу выиграл Константин Гукаев.

Автогонщик Дмитрий Гвазава
© Фото: Facebook/Mitjet Series Russia
Дмитрий Гвазава финишировал вторым в первом заезде Mitjet в Сочи
По итогам пятого этапа автогонок Дмитрий Гвазава занял первое место в общем зачете, и для того, чтобы выиграть Кубок Росии Mitjet 2L ему нужно только принять участие в последнем, шестом этапе автогонок. По очкам в общем зачете, Дмитрий Гвазава недосягаем для своих соперников.

Класс Mitjet 2L зародился во Франции в 2012 году. Сегодня Mitjet 2L широко распространен во Франции, Италии, Германии, России и США. В гонках принимают участие более 40 машин.

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Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машин класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.

Теги:
гонки, Дмитрий Гвазава, Абхазия


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