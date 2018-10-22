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Сухумская свалка

Программа утилизации мусора будет разработана в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба провел рабочее совещание, посвященное вопросу утилизации твердых бытовых отходов в республике.

СУХУМ, 22 окт – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба поручил Институту экологии, Госкомитету по экологии и охране природы и Коммунальному управлению Администрации города Сухум разработать проект программы поэтапного решения проблемы утилизации мусора в стране. Об этом сообщает официальный сайт Кабинета Министров Абхазии.

Мусор в городе
© Фото : Бадрак Авидзба
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Обсуждение вопроса началось с полигона твердых бытовых отходов в столице республики, премьер-министр сказал, что там складывается неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка.

"Задача нашей встречи – определить круг последовательных мер, основанных на мнении наших экспертов, с целью улучшения ситуации. Эксплуатация полигона твердых бытовых отходов не должна сказываться на качестве жизни людей, живущих вблизи территории полигона", — сказал Валерий Бганба.

Директор Института экологии АНА Роман Дбар довел до сведения участников совещания, что объемы отходов, образующихся за год в стране, не превышают 90 тонн.

"Объемы мусора в нашей республике относительно небольшие, однако это не снимает остроты проблемы. Нерациональное использование площадей полигона приводит к его расширению. По большому счету вопрос переноса полигонов стоит во всех районах Абхазии, однако сегодня мы можем приступить к плановому решению этой проблемы", — сказал он.

Роман Дбар пояснил, что сегодня важно приступить к этапу рекультивации полигонов и их правильной эксплуатации. По его словам, на данном этапе является возможным организовать концептуально правильный прием, складирование и изоляцию отходов.

Чайка на горе мусора
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
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"В первую очередь, территория утилизации отходов должна стать высоко охраняемой территорией. Следующий этап – это компактирование. Механическое прессование и компактирование промышленных, бытовых, органических и неорганических отходов позволит уменьшить их объем с целью более рационального использования автомобильного транспорта, перевозящего отходы к местам их утилизации или складирования", — отметил эколог.

Он также отметил, что прессование не только уменьшает объем отходов, но и в ряде случаев повышает рациональность их дальнейшего использования.

"В результате компактирования отходы не самовозгораются, не создают зловонных запахов. В таком состоянии является возможным складировать так называемые брикеты в высоту до 50 метров", — сообщил он.

Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава, в свою очередь, отметил, что при выборе земельных участков с целью организации нового полигона ТБО должны учитываться геологические, гидрогеологические и санитарные аспекты.

Метод определения территории полигона должен основываться на принципе исключения выноса загрязняющих веществ за границу полигона и их концентрации в воздухе, поверхностных и грунтовых водах, а также почве, уверен Савелий Читанава.



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    Молодая женщина сбежала из семьи с родственником своего мужа. Однако романтическая история спустя два дня закончилась плачевно.

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