Штаб надежды и "волки" на страже: история добровольческой миссии в Абхазии

После того, как началась война в Абхазии, на защиту республики пришли тысячи добровольцев из разных стран. Вскоре после освобождения Гагры, 24 октября 1992 года, в Гудауте был создан штаб Конфедерации горских народов Кавказа.

Для чего создавался этот штаб, как "волчья стая" из Чечни сражалась за Абхазию и что сказал доброволец из Карачаево-Черкесии Джамал Болатчиев своим родным перед уходом на войну, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Общий дом

С первых дней Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов начало формироваться добровольческое движение. В Абхазию стали прибывать добровольцы из республик Северного Кавказа, Юга России и кавказских диаспор за рубежом.

15 августа 1992 года на второй день войны в Гудауту прибыла первая группа добровольцев во главе с Султаном Сосналиевым. 24 октября в конторе Гудаутского лесхоза расположился штаб Конфедерации горских народов Кавказа (КГНК). Первым начальником оперативного штаба КГНК был организатор всего добровольческого движения Муса Шанибов. Там трудилась автор книги о добровольцах "Их души тают над горами", доктор филологических наук, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Лили Хагба.

© Фото : предоставлено Маргаритой Бардодым Поэзия, кино, любовь и Абхазия Александра Бардодыма

"Там мы принимали добровольцев, создавали, насколько это возможно в военное время, уютные для них условия. Конечно, они погибали и получали увечья. Мы навещали их в госпитале, кормили и встречали их семьи, которые часто приезжали", — поделилась воспоминания Хагба.

Осенью 1992 года, по ее словам, количество добровольцев, прибывших в Абхазию, увеличилось многократно. Когда погибли первые добровольцы, Хагба поняла, что нельзя упускать время и срочно нужно приступать к сбору информации и подготовке о них очерков, которые впоследствии вошли в книгу "Их души тают над горами". Около 20 рассказов были опубликованы еще до завершения войны.

Создание штаба позволило более тщательно и точно вести записи о прибывших в Абхазию добровольцах и отслеживать их дальнейшую судьбу.

"У нас велась вся документация и фиксация. Каждого, кто после создания штаба Конфедерации прибыл к нам и находился здесь, я всех знала. Все они, конечно, были разными, но их объединяло одно – готовность отдать свою жизнь за Абхазию. Они знали, что могут погибнуть, но никто из них не проявил слабость", — подчеркнула Лили Хагба.

"Волчья стая"

В преддверии празднования юбилея Победы и Независимости Абхазии пригласили бесплатно отдохнуть на курорте Пицунда добровольцев и семьи погибших добровольцев с Северного Кавказа. Эту традицию в 1998 году заложил первый президент республики Владислав Ардзинба.

Среди 180 человек 53 были из Чечни – члены группы "Волчья стая". Отряд этот начал формироваться сразу после того, как до Чечни дошла весть о первых вооруженных столкновениях с грузинами в Абхазии. Первые добровольцы из Чечни пришли в Абхазию через перевалы главного Кавказского хребта и по морю к берегам Гудауты.

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"Желающих попасть в Абхазию и помочь братьям было много. Среди нас есть товарищи, которые с оружием и боеприпасами проделали путь от Чечни до Абхазии пешком. Конечно, было много препятствий на пути. По морю было еще рискованнее, чем через горы", — вспоминает кавалер ордена Леона, председатель ассоциации добровольцев из Чечни Вахид Керимов – один из трех родных братьев, пришедших на помощь абхазам.

Пять КамАЗов с вооруженными до зубов добровольцами, примерно 250 человек, выехали рано утром из Чечни 19 августа 1992 года. Почти на каждом посту ДПС их пытались развернуть обратно. С трудом, но им все же удавалось договориться, рассказал Герой Абхазии Алхазур Сулейманов, который в те годы работал замдиректора Грозненского телевидения.

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Ряды "Волчьей стаи" пополнялись новобранцами в ходе всей войны. Со временем она стала интернациональной, и в ее состав уже входили не только чеченцы, но и представители других народов Кавказа и Закавказья.

В Абхазии нужно поставить памятник лошадям, такую мысль высказал кавалер ордена Леона Сулейман Яхъяев, который вместе со своими товарищами добирался до республики верхом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сулейман Яхъяев

"Нашими первыми боевыми товарищами были кони, и в Абхазии обязательно нужно поставить памятник в их честь. Мы не справились бы без них. По дороге сюда нас встречали и кормили местные жители. Голода не чувствовали, но хотелось спать. Выпили воды и пошли в штаб докладывать о том, что мы прибыли. Это было в районе села Шрома", — поделился воспоминаниями Яхъяев.

В окрестностях этого же села добровольцы из Чечни приняли свой первый бой и понесли первые потери. Обратная дорога к позициям заняла три дня и чуть не закончилась трагедией. При виде вооруженных людей, идущих с вражеской стороны, огонь открыли уже свои. К счастью, удалось быстро разобраться.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Томас Тхайцук Амрадий Керимов

Война в Абхазии была не первой в жизни Амрадия Керимова. К 24 годам он успел побывать в горячих точках Афганистана и набраться боевого опыта, но быть готовым ко всему, невозможно. Присутствие рядом надежного товарища всегда увеличивает шансы на выживание.

Так, однажды в районе горы Мамзышха, Керимов и его абхазский друг Феликс, фамилию он его не запомнил, вышли на разведку к вражеским позициям и едва не угодили в ловушку.

"Мы с Феликсом шли по лесу чуть выше грузинских позиций. О том, что они там установили ловушки, не знали. Вдруг, я провалился в глубокую яму с острыми кольями. На лету успел схватиться за какую-то ветку, но рука соскальзывала. Феликс быстро нашел длинную палку и подал мне. Так он мне спас жизнь", — рассказал Керимов.

Одной крови

У Алима Вакаева из "Волчьей стаи" редкая группа крови – третья отрицательная. В конце октября 1993 года он стал донором для одного из раненых бойцов Абхазской армии, имени которого он не знает, но ему хотелось бы с ним встретиться.

"На "Мерседесе" приехал старший лейтенант из Гудауты, который уже вторые сутки не мог найти кровь для раненого солдата. Я дал ему свою кровь. Больше мне ничего не известно. Я бы хотел узнать, как сложилась судьба этого раненого, хотелось бы подружиться семьями. Как-никак в нас течет одна кровь", — с надеждой на скорую встречу рассказал Вакаев.

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Война велась не только на фронтах, но и на информационном поле, отметил Вакаев и в пример привел случай, когда он вместе с полусотней чеченцев прибыл в Абхазию в апреле 1993 года и в СМИ распространили новость о том, что в республику привезли 500 "волков". Это был некий акт устрашения противника. Самый старший в "Волчьей стаи" Ахият Ижиев считает, что этот психологический прием приводил вражеские войска в панику.

Одним из самых молодых чеченских добровольцев был Руслан Керимов, которому на тот момент не исполнилось еще и 15 лет. Он рассказал, что вместе с другом, который был на пару лет старше его, пришли в Абхазию вслед за братьями.

© Sputnik / Томас Тхайцук Руслан Керимов

"Из Чечни мы выехали на поезде до Армавира. Оттуда на попутках до Адлера. Доехали на автобусе до границы, но нас не хотели пускать. Помогли абхазские ребята. Когда именно это было я не помню, но знаю, что Шрома и Каманы еще не были освобождены. Никогда не забуду ту ночь, когда мы встретились с братом", — сказал Керимов.

Под грохот разрывающихся снарядов, уставшему от долгой дороги Руслану все же удалось уснуть. Сквозь сон он почувствовал, что кто-то пытается его разбудить. Открыв глаза, подросток не сразу поверил, что это происходит с ним наяву. Рядом стоял его родной брат Вахид.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пропахшее порохом: история Знамени абхазской Победы

"Ты что тут делаешь?" — строгим голосом спросил Вахид, который не смог уговорить своего младшего брата вернуться домой.

Были случаи, когда добровольцы примеряли на себе роль "морских волков". Как-то ночью Маирбек Мажиев и еще несколько смельчаков сели на моторную лодку и вышли на "охоту" за грузинскими кораблями в море. Вблизи Гудауты никого найти не удалось, и они направились к сухумскому порту. Там стояло несколько вражеских судов, которые "волки" обстреляли из всех видов оружия, которые у них были под рукой. Об этом отчаянном поступке на следующий день говорили везде.

"Волки" из Чечни приняли участие в праздновании юбилея Победы и Независимости Абхазии. Вместе со своими боевыми товарищами они открыли парад Победы и прошли по площади Свободы 30 сентября в Сухуме.

© Sputnik Военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии, на площади Свободы в Сухуме

Несмотря на то, что большинству добровольцев не удается часто приезжать в Абхазию, она для них давно стала вторым домом, сказал Керимов, который планирует переехать в республику на постоянное жительство. Он уже приступил к строительству дома в пицундском поселке Алахыдзы и успел посадить там несколько фруктовых деревьев.

По зову совести

Джамалу Болатчиеву было 22 года, когда он приехал на войну в Абхазию из Карачаево-Черкесии. Его мать Клара Болатчиева вспоминает, что сын не находил себе места, после того как услышал о начале боевых действий в республике. На третий день он объявил о том, что ему нужно уехать по делам.

© Фото : предоставлено Ибрагимом Чкадуа Подвиг фоторепортера: памяти Андрея Соловьева

"Мы не знали, куда именно он собрался. Дала ему на дорогу 750 рублей и паспорт. Он мне сказал: "Мама, ты за меня не переживай. Со мной все будет хорошо". Это был последний раз, когда я его видела живым", — еле сдерживая слезы, поделилась мать добровольца.

Спустя некоторое время Джамалу все же пришлось ненадолго вернуться в КЧР, но с матерью он так и не встретился. Ее не было дома. В тот приезд он сопровождал тело своего товарища Алика Шидакова, погибшего на войне.

Родные Джамала пытались отговорить его возвращаться в Абхазию, но то, что он сказал, их обезоружило.

"Если бы вы своими глазами видели, что там творится, то сами туда поехали бы", — одним предложением описал ситуацию в Абхазии Джамал.

Джамал был десантником. Он принимал участие в операции по освобождению Гагры, прошел мартовское наступление, был на передовой Гумистинского фронта. Погиб 4 июля 1993 года при высадке на горе Ахбюк.

В 2010 году второй президент Абхазии Сергей Багапш вручил Кларе Болатчиевой орден Леона, которым был награжден ее сын. С тех пор вместе с еще несколькими родителями погибших добровольцев она каждый год приезжает в Пицунду.

"Когда я перехожу границу, моя душа радуется. Наверное, нет такой нации, которая с таким уважением и вниманием нас встречала бы. Помню, как приехала сюда в плохом состоянии и за два месяца я здесь вылечила свою астму. С тех пор стараюсь каждую осень приезжать", — рассказала Болатчиева и поблагодарила за заботу.

История Джамала так же вошла в книгу Лили Хагба о добровольцах.

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В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов участвовали более двух тысяч добровольцев, из них 51 человек был удостоен звания Герой Абхазии, 247 награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали "За отвагу". Погибли более 260 добровольцев.