Кварацхелия: планируем начать чемпионат Абхазии по футболу в начале ноября

Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия сообщил, что все организационные вопросы предстоящего XXVI чемпионата Абхазии по футболу обсудят на собрании 27 октября.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия в интервью Sputnik рассказал о том, что очередной XXVI чемпионат Абхазии по футболу планируется начать в первых числах ноября.

"Сейчас мы будем определяться, сколько клубов, у нас будет собрание 27 октября, где мы и решим этот вопрос", — добавил президент ФФА.

По решению Федерации футбола Абхазии, с 2018 года чемпионат республики будет проходить по системе осень-весна.

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"Это будет очень удобно и нашим зрителям, потому что уже нежарко, легче, конечно, и самим игрокам, они могут проявлять лучшие свои качества. Весь мир уже играет по этой системе, поэтому и мы перешли на нее", — говорил ранее Кварацхелия.

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Начать очередное первенство республики планировалось еще в сентябре, однако из-за финансовых трудностей, которые испытывают клубы, старт чемпионата затянулся. В одном из своих интервью Джума Кварацхелия отмечал, что, несмотря на финансовые трудности, переход на новую систему произойдет, и XXVI чемпионат Абхазии по футболу не будет сорван.