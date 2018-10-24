Битва за Кубок Абхазии: как "Гагра" противостояла "Нарту"

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу 2018 года состоялся на столичном стадионе "Динамо" в среду 24 октября.

Футбольная команда "Гагра" стала обладателем Кубка Абхазии по футболу, обыграв в финальном матче сухумский "Нарт" на столичном стадионе "Динамо" в среду 24 октября.

На этот матч столичные футболисты вышли в статусе чемпионов Абхазии. В первые минуты игры преимущество не было ни у одной из команд, мяч поочередно оказывался то у одних, то у других ворот, но эти выпады до поры до времени не приносили результата.

Первый неплохой момент, который мог завершится взятием ворот возник у сухумчан, игрок получив мяч на левом фланге пробежал ближе к штрафной и сильно пробил, вратарь "Гагры" знаменитый Алексей Бондаренко был начеку, отбив снаряд подальше.

Затем, наступил черед гагрцев, после нескольких неудачных попыток удачно довести до конца атаки, на 15-й минуте Леон Тания, получив мяч пробил низом — 1:0.

"Гагра" стала обладателем Кубка Абхазии по футболу>>



Основное время матча команды завершили со счетом 2:2, затем, судья назначил дополнительное время — два тайма по 15 минут, которые также не выявили победителя, предстояла серия послематчевых пенальти. В послематчевых пенальти "Гагра" забила 5 мячей, на это "Нарт" ответил только 4 точными ударами.